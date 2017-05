Emprendiendo a los pies del Puerto

Tras una reunión con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y un paseo por el Puerto chicharrero, el grupo de jóvenes Daniel Almenar, Alberto Dieter, Sergio Miranda y Enrique Ghijs decidieron crear una plataforma que pusiera en marcha la unión y el concepto de Puerto-Ciudad que durante tantos años ha estado rondado en la mente de los vecinos de la capital santacrucera. Fue así como hace algo más de un año nació la Factoría de Cohesión Puerto Ciudad (Facocip), un novedoso proyecto que en la actualidad desarrolla hasta seis actividades simultáneas y que cuenta con el apoyo de diferentes administraciones públicas.



Estos jóvenes no superan los 20 años de edad y compaginan sus carreras universitarias con este otro trabajo, en el que están logrando muy buenos resultados. Ellos mismos reconocen que aún no saben muy bien cómo logran hacer frente a sus estudios y dar forma a los diferentes proyectos de Facocip, pero resaltan que "hay muchas cosas que se pueden hacer en el Puerto de Santa Cruz para acercarlo a la ciudad. No hace falta que sean grandes obras arquitectónicas, lo que se necesitan son iniciativas sociales, culturales y económicas que pueden ser de pequeño formato, porque no tiene sentido realizar grandes proyectos si luego no hay personas que las disfruten", explica Alberto Dieter, delegado de Facocip.



A lo largo de estos últimos doce meses, la asociación de estos jóvenes no ha parado de desarrollar actividades y, en todas ellas, destaca la participación ciudadana. En la actualidad, Sergio Miranda (secretario) lleva a cabo charlas en diferentes espacios de la capital -colegios, asociaciones de vecinos...- en las que facilitan información sobre el Puerto y que, destacan, les permite tener comunicación directa con los vecinos para conocer cuáles son sus demandas e ideas.



De este modo, han tenido la oportunidad de conocer proyectos ciudadanos entre los que destacan el de un empresario que les propuso la puesta en marcha de un tren que salga desde la terminal de cruceros y lleve a los turistas por el centro de la ciudad, similar al que existe actualmente en Puerto de la Cruz. Asimismo, los jóvenes destacan que una de las principales demandas de los comerciantes es que estos aseguran que la llegada de cruceristas no se está aprovechando de la manera idónea. "Por eso, hemos comenzado a repartir un boletín mensual en que se de indica cuándo se producirán las llegadas de los barcos e incluimos consejos para darles el mejor servicio a los recién llegados", indica Dieter.



Los jóvenes destacan la buena acogida de la iniciativa que han puesto en marcha en Santa Cruz de Tenerife y aseguran que "la gente comprende la importancia de la unión entre la ciudad y el Puerto". No obstante, reconoce que se trata de un trabajo bastante lento puesto que el trabajo con las administraciones siempre lo es. "Pero es un trabajo que se puede realizar porque, a lo largo de este año, ha quedado demostrado", explican los creadores de Facocip, quienes esperan ahora que todos los proyectos que están realizando puedan tener una continuidad en el tiempo. "Nuestro objetivo es consolidar ahora la asociación y que se convierta en un referente de la unidad entre el Puerto y la ciudad", destaca Alberto Dieter.



La lista de proyectos que tienen en marcha o programados para los próximos meses de este año es bastante larga. Entre todos ellos destacan las charlas de participación ciudadana, el boletín mensual para los comerciantes, la segunda edición del Festival SantaCruceros, el ciclo cultural Navegarte que tendrá lugar en el correíllo La Palma, un fórum de participación ciudadana con los vecinos de Valleseco para dar a conocer el proyecto de la playa y la primera edición de Shortsport, en el que se aglutinarán diferentes disciplinas deportivas en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.



Además, los jóvenes de Facocip tienen también proyectos a largo playa. Explican que les gustaría dar forma a una delegación que pueda viajar por el mundo para conocer otros puertos y, así, conseguir ideas para poner en marcha en la instalación chicharrera. Y es que los fundadores de esta asociación saben que el Puerto de la capital tinerfeña cuenta con algunas cosas que han de cambiar. Los encargados destacan la falta de accesos peatonales. "Sabemos que con la obra del enlace Puerto-Ciudad esto cambiará, pero hasta el momento esa es una gran de las ausencias", indican y añaden que, "a nivel arquitectónico, nos encanta este proyecto pero creemos que, a nivel social, a los vecinos les va a costar un tiempo adaptarse y comprender que podrán acceder a los muelles más fácilmente, aunque también hay que garantizar su seguridad".



Los jóvenes integrantes de Facocip encuentran en la estación de cruceros un gran ejemplo del trabajo que quieren realizar. "Aunque aún no está funcionando al 100%, ya es un elemento atractivo de por sí y es algo muy positivo para nuestro Puerto. Ahora solo queda que todas las administraciones trabajen de manera coordinada para que el proyecto triunfe", explican los jóvenes, quienes añaden que "lo que hay que hacer desde las diferentes instituciones es trabajar para conseguir la excelencia turística".