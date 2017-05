Alonso considera que la sentencia de Las Teresitas es "clara y contundente"

El presidente del Cabildo de Tenerife, el nacionalista Carlos Alonso, señaló ayer a través de un post en su perfil de Facebook que la sentencia impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento penal por el caso Las Teresitas "es clara y contundente" y añade que aún cuando los seis condenados pueden recurrir en casación al Tribunal Supremo, no puede "amparar ni ser condescendiente con la gestión política" que hizo su partido, Coalición Canaria (CC), en el pasado cuando estaba al frente del Ayuntamiento de la capital tinerfeña con mayoría absoluta.



Alonso destaca que no suele opinar sobre asuntos judiciales, pero asegura que en esta ocasión debe hacerlo, "tanto por la trascendencia del caso como por la inquietud que ha generado". Y añade que "también, por qué no decirlo, porque pone en cuestión una parte de la gestión de Coalición Canaria en el pasado en la ciudad".



El dirigente nacionalista "reivindica", no obstante, "el modelo de ciudad que siempre defendió Coalición Canaria y que buscaba una playa sin edificación en el frente, con equipamientos para hacer una playa para el disfrute de todos. Este objetivo sigue siendo legítimo y necesario y es el que persigue el nuevo Plan Especial que está a punto de aprobarse". Añade que los nacionalistas siguen buscando el acceso al mar de Santa Cruz y con ello, de manera prioritaria, la rehabilitación y recuperación de Las Teresitas.



"Consenso en la compraventa"



Respecto al contexto en el que se produjo la compraventa de las once parcelas del frente de playa a Inversiones Las Teresitas (ILT), terrenos que ya eran municipales pero que se adquirieron a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (ILT) por tres veces más del valor de mercado, como refrendaban hasta cuatro tasaciones, incluida la realizada por la arquitecta Pía Oramas, que no se incluyeron en el expediente, Alonso puntualiza que "el proceso de compra del frente de playa y el posterior convenio urbanístico, aunque impulsado por los condenados, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, esto es, no solo de Coalición Canaria, sino también del PSOE y del PP, buscando que el proyecto fuera respaldado por todos". "Hay que admitir que el principal propósito de algunos de los que intervinieron desde el Ayuntamiento fue lograr ese objetivo, la recuperación y rehabilitación de la playa para la ciudad".



"Grave perjuicio"



Alonso, respecto a la sentencia, dice que "pone de manifiesto una serie de hechos por los que condena a los máximos representantes del Ayuntamiento y a los empresarios por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos (...), lo que derivó en un grave perjuicio para las arcas públicas y los ciudadanos de Santa Cruz".



Añade que "la reparación del daño causado exige que se recupere lo pagado indebidamente, cosa en la que ya está el Ayuntamiento, pero también que se den todos los pasos para que Santa Cruz pueda contar con una playa conforme a las expectativas de los que vivimos en la ciudad". "Hay que desarrollar y ejecutar de forma urgente el proyecto de playa según lo establecido en el Plan Especial que está en trámite".



"No se puede repetir"



Asegura que "la sentencia muestra que las cosas debieron hacerse de manera diferente y que además hay que reforzar los medios para que lo sucedido no pueda repetirse".



El presidente insular advierte de que "las organizaciones políticas existen por y para el bien común, que es algo más que la suma de intereses particulares, individuales o colectivos, a menudo contradictorios entre sí". "No debemos olvidar nunca esa búsqueda de aquello que sea útil para la mayor cantidad de gente, lo que permita mejorar la situación de los menos favorecidos y pensando no solo en las generaciones actuales sino también bajo la perspectiva de un desarrollo duradero para el futuro", abunda.



Alonso manifiesta que "dentro de unos días" los nacionalistas celebrarán el congreso insular de Coalición Canaria y considera que su formación no puede perder la ocasión de poner sobre la mesa su compromiso político. "El árbol no puede ocultar el bosque de todos aquellos que seguimos trabajando por el bien común y concebimos esta actividad como un servicio". "Denunciar malos comportamientos de cualquier partido, incluido los de la formación política en la que militamos, no equivale a condenar la política en su conjunto, ni justificar el escepticismo y absentismo en la relación con la acción política", concluye.