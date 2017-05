La capital volverá a pedir este año las cámaras para el García Sanabria

La concejal de Seguridad Ciudadana en Santa Cruz, Zaida González, del PP, ha manifestado a la opinión de tenerife que el Ayuntamiento volverá a pedir antes de que se acabe el año a la Delegación del Gobierno el encendido de las 20 cámaras de seguridad instaladas en el Parque García Sanabria. El Consistorio no ha perdido la esperanza en relación a este asunto, aunque sí ha perdido ya la cuenta de las veces que se ha planteado esta solicitud.



Las 20 cámaras de videovigilancia del García Sanabria fueron instaladas en 2006 por parte del Ayuntamiento capitalino, a raíz de que se ejecutara la reforma del citado parque. La inversión municipal ascendió a 400.000 euros. Sin embargo, dicho sistema de seguridad nunca se ha puesto en marcha porque la Comisión de Vidovigilancia de Canarias no ha otorgado el permiso correspondiente.



Este organismo, formado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal jefe del TSJC, un abogado del Estado, un representante de la Administración General del Estado y un alcalde designado por la Federación Canarias de Municipios, ha rechazado la petición de Santa Cruz por considerar que no se cometen los delitos suficientes como para que prime el derecho a la seguridad frente al derecho a la intimidad en el Parque García Sanabria.



Por su parte, el Ayuntamiento asegura que seguirá luchando para que las cámaras sean actividades, con el fin de garantizar la máxima seguridad en el parque. El Consistorio también solicitará cámaras para zonas como Añaza y Ofra, recuerda la edil.