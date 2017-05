Seis cruceros, con más de 17.000 turistas, arribarán al Puerto en mayo

Seis cruceros arribarán al Puerto de Santa Cruz a lo largo del mes de mayo, el último en temporada alta, estando no obstante confirmadas diferentes escalas durante los meses de estío. A estas seis naves se suma el Queen Elizabeth, que llegó ayer a la capital con 2.000 turistas británicos, coincidiendo con la celebración del día grande de las fiestas fundacionales del municipio chicharrero. En total, a lo largo de este mes conocerán la capital 17.110 cruceristas.



Entre los próximos cruceros que atracarán en mayo en Santa Cruz, se encuentra el Britannia, con visita confirmada para el sábado 13, cuando coincidirá con el Costa Mágica, para conjuntamente traer a la Isla 8.100 visitantes, 6.100 de ellos cruceristas y el resto miembros de la tripulación.



La Autoridad Portuaria destaca también la visita del Costa Mediterránea, el martes día 16, y el regreso del I ndependence of the Seas, el lunes día 22, unidad esta última que se encuentra entre las que volverán al Puerto durante los próximos meses de verano.



Un total de 36 escalas de buques de diferentes navieras han atracado en la segunda alineación del Muelle de Ribera, la correspondiente a la estación de cruceros del Puerto chicharrero, en menos de un año. Desde la totalidad de buques de AidaCruises, actualmente posicionados en Canarias ( AidaSol, AidaCara y AidaBlu), hasta naves de MSC Cruceros, Fred.OlsenLines, Saga y Star Clipper.



Los finger, que permitirán el desembarco de los cruceristas desde la nave directamente a la estación, llegarán en junio, fecha en la que ya habrá concluido la ejecución de la segunda viga cantil, sobre la que se instalarán los carriles de los mismos. Las piezas estarán operativas para la temporada alta de cruceros 2017-2018, que arranca en septiembre.