Papas y vino para celebrar la Fundación

A nadie se le hizo tarde ayer para celebrar el tradicional Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife. Aunque la cita arranca oficialmente cada año a las nueve de la noche, a media tarde ya eran muchos los vecinos ataviados con trajes típicos que se acercaban a los alrededores de La Noria para asegurarse un buen sitio durante la velada, que reunió a miles de personas que disfrutaron de una cena diferentes, acompañada de las mejores tradiciones.



Francis Siverio lleva décadas acudiendo sin falta al Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife, desde que se celebraba en la Alameda del Duque de Santa Elena. Su mesa nunca pasa desapercibida puesto que él y su familia siempre la adornan con un gran centro realizado con frutas. Este año, una gran fuente de alimentos ocupaba la mayor parte del espacio y Siverio recordó que fue hace más de una década que inició esta tradición junto con un amigo de Los Realejos: "A lo largo de este tiempo hemos hecho maniquís, arcos con un gallo de verdad e incluso pusimos una cabeza de cerdo decorado con más frutas".



Los instrumentos musicales fueron el mejor acompañamiento para los platos típicos y, por eso razón, muchos de los asistentes llegaron cargados con guitarras y bandurrias que no tardaron en llenar el ambiente con isas y folías. " ¡Qué tenderete, qué tenderete, qué tenderete, ay, Mería, se armó!" fue una de las estrofas más repetidas durante la noche, en la que hasta los personajes más emblemáticos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, como Harpo Marx o uno de los alemanes, se deshicieron de sus míticos disfraces para calzarse sus prendas más tradicionales. Y es que muchos de los rincones de la zona acotada para el Baile de Magos se convirtieron en improvisados vestidores, en los que los más diestros enseñaban a los jóvenes cómo había que colocarse el pañuelo al cuello y cuál era la mejor manera para apretarse el fajín.



La celebración comenzó, no obstante, mucho antes en la plaza de Candelaria donde, por segundo año consecutivo, tuvo lugar la ofrenda a la Patrona de Canarias. Esta tradición se recuperó el pasado año tras cinco años desaparecida y congregó a un nutrido grupo de personas que disfrutó del folclore canario. Las Reinas adulta e infantil de las Fiestas de Mayo, Cristina Yanes y Évora Caballero, respectivamente, acompañadas del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, fueron los primeros que presentaron sus respetos ante el monumento en honor a la Virgen de Candelaria.



Más tarde, otros representantes de la Corporación municipal y vecinos de la ciudad también llevaron flores al improvisado altar mientras comenzaba a sonar la música canaria. Y, así, junto con la música del grupo Verode, otras agrupaciones como Tajaraste o Princesa Dácil no quisieron faltar a esta cita anual, que también contó con una pequeña representación del juego del palo, que hizo las delicias de los más pequeños de la casa.



El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispuso, este año, 700 mesas entre las calles de La Noria, Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, Charco La Casona, Campo Castro, plaza de la iglesia de la Concepción, plaza de Europa y Bravo Murillo, para acoger a las cerca de 11.000 personas que no quisieron perderse en la noche de ayer el Baile de Magos. La celebración fue completa puesto que este año el programa de la Televisión Canaria Noche de Taifas grabó una entrega especial, dedicada por completo al Baile de Magos de Santa Cruz. Y ya parece que se está convirtiendo en una tradición contar con cámaras de televisión en la fiesta puesto que el año pasado también se grabó otro programa de televisión canario.



Sin embargo, la celebración no se quedó ahí, puesto que a las 22:00 horas dio comienzo el Baile de Taifa a cargo de distintas parrandas en el Campo Castro y en la plaza de Europa y, a partir de las 23:30 horas, en el Charco de La Casona, los acordes de la música tradicional bailable amenizaron la popular verbena.



Santa Cruz celebra hoy el 523 aniversario de su fundación, con un programa de actividades que da comienzo a las nueve de la mañana con la celebración del Concurso de Cruces de Flores Naturales. También se exhibirán 18 cruces de flores y la Rambla acogerá el Concurso de Cruces Escolares y la iniciativa Vive la Rambla. Los actos incluyen la celebración de la función religiosa conmemorativa el 523 aniversario de la ciudad.