Una década de Paseo por Tíncer

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife no es solo el centro urbano o el casco histórico. Sus barrios, todos los barrios de los cinco distritos, son parte indispensable en el desarrollo del municipio, en lo social, lo económico y lo festivo, también. Por eso el Paseo Romero se celebra desde 2008 en el barrio de Tíncer donde sus gentes reciben tal día como ayer la visita de sus convecinos, los de toda la ciudad, para celebrar en romería las fiestas fundacionales de la capital tinerfeña al son de la música de una decena de grupos folclóricos.



Las carretas tiradas por bueyes, el rebaño de cabras llegado desde Valle Tabares, así como la comida y la bebida que se comparte entre los parranderos que acuden a esta fiesta ataviados con trajes tradicionales, fue la estampa animada ofrecida ayer en Tíncer, a pesar de que este Primero de Mayo amanecía nublado y con pinta de que iba a llover. Sin embargo, ni las nubes grises ni la amenaza de agua sirvió para amilanar a los cientos de romeros, grandes y chicos, que querían festejar el tradicional encuentro.



Los huevos duros, el vino, las pellas de gofio, garbanzas y otras viandas típicas de estas fiestas populares se repartían y compartían entre las gentes que estaban subidas a las nueve carretas y quienes se acercaban a ellas a pie tendiendo la mano hacia arriba a la espera de bajarla con algo que llevarse a la boca.



Muchos de los bares del barrio, sobre todo los que se encuentran en las calles de El Cedro, la de Paiño, Papagayo, Nivaria, El Lebrillo, la Avenida de Tíncer, El Hornero, La Piedad, Los Álamos, El Canario y la Rajita estaban abiertos para despachar vino, cervezas, tapas de comidas típicas o unos socorridos bocadillos para los romeros que entraban al paso de las carretas, del barco de Nuestra Señora de El Rosario y de los grupos folclóricos Tonique, Alcorán, Rafa, Idayra, Chincanayros, Aguerche, Itamar, Tamadiste, Virgen de Regla y Chácaras y Tambores de Garajonay, éste último llegado de La Gomera. Las carretas que desfilaron eran las de Malvasía, Tasca Abuela Fefa, Tío Pepe, Abuela Susa, After Loli, Los Amigos de la Cabra, Volcán Canario, Los Jóvenes y la de Hugo y Dylan, todas tiradas por bueyes guiados con el buen temple de sus criadores.



El Paseo Romero lo abría una representación de concejales encabezada por el alcalde José Manuel Bermúdez, y las Reinas de las Fiestas de Mayo, adulta e infantil, y Damas de Honor.



Bermúdez señaló que "la Romería que se celebra en Tíncer es muy esperada por los vecinos de Santa Cruz y muy especialmente por los del Distrito Suroeste, porque es una fiesta muy popular que se lleva haciendo ya desde hace muchos años y hay familias enteras que se organizan para disfrutar de un buen día de fiesta como éste, muy agradable para disfrutar de nuestro folclore y gastronomía", comentó. El alcalde destacó que "el Paseo Romero es una fiesta que se celebra en Tíncer y demuestra la vocación del Ayuntamiento por llevar las Fiestas de Mayo a todos los barrios. Es importante que la fiesta se mantenga y que lo haga en los barrios porque Santa Cruz es todo el municipio, no solo el centro", concluyó.