El Ayuntamiento censará las colonias de gatos hasta julio para luego esterilizarlos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con tres meses para iniciar la confección del catálogo de las colonias de gatos que se encuentran asilvestrados en el municipio capitalino. La Corporación municipal contará, durante este proceso, con la colaboración de organizaciones y entidades cívicas o cuidadoras sin ánimo de lucro, así como con el conocimiento de los vecinos. Un vez culminado este catálogo, los técnicos municipales determinarán cuál es el número adecuado de colonias autorizadas para Santa Cruz, así como su ubicación y su zona de influencia. Este plazo de tres meses dio comienzo la pasada semana, después de que el miércoles entrara en vigor la nueva Ordenanza Municipal de sobre Protección y Tenencia de Animales.



El nuevo texto aprobado indica que, "una vez establecida la relación de colonias, no podrán autorizarse nuevas". Este inventario es solo el primero de los pasos que ha de seguir el Ayuntamiento de Santa Cruz en los próximos meses, puesto que la campaña también incluye la esterilización de todos estos animales y el establecimiento de una serie de cuidadores para cada uno de los grupos de población. La Corporación municipal espera, así, continuar con su política de inspección y control de los animales que habitan en la capital.



El concejal de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Correa, indica que estas colonias existen desde hace mucho tiempo en la capital pero nunca se ha regulado el número de animales que las conforman ni los límites de cada una de ellas. Añade que, aunque siempre ha habido gente que se ha encargado de cuidarlos, es necesario establecer una normativa para evitar que estas poblaciones crezcan de manera incontrolada. De este modo, después de establecer el número adecuado de colonias para los diferentes espacios de la capital, "se establecerán unas pautas y medidas para las entidades u organizaciones que asumirán el objetivo de velar por el bienestar de los gatos. Serán ellos los que tengan que suministrarles alimento y velar por el estado sanitario de los animales". El Ayuntamiento emitirá, así, una acreditación identificativa, establecerá qué comida hay que suministrar a los animales e iniciará una campaña para esterilizar e identificar a cada uno de los animales que compongan estas colonias.



El concejal santacrucero explica que fue en el año 2006 cuando se realizó el último censo de gatos callejeros en Santa Cruz de Tenerife. En ese momento se estimó que la población estaba compuesta por unos 800 animales en el municipio y, explica Correa, "creemos que esa cifra no tiene por qué estar muy por encima en la actualidad, y por eso estamos trabajando con esa idea". Además, el edil indica que último objetivo de esta campaña es el de evitar que las colonias de gatos aumenten y que, con la esterilización, se espera que estos núcleos de población vayan desapareciendo progresivamente, debido a la imposibilidad que tendrán los animales de reproducirse.



El concejal de Sanidad explica que esta no es la única medida que se está llevando a cabo relacionada con los animales en la calle y recuerda que, a lo largo de los últimos meses, "se ha intensificado la inspección y el control de los animales que viven en los barrancos de Santa Cruz". Así, además de trabajar con los gatos que viven en el municipio, también se han centrado mucho en los perros, para que se garantice que sus dueños les dan unas condiciones adecuadas para vivir.