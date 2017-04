El subdelegado critica la falta de interés municipal y de Puertos en la obra de Valleseco

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, aseguró ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria no han hecho su trabajo en la futura playa de Valleseco y por eso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no contemplan una partida para este fin.



Díaz Guerra explicó que el entorno donde se pretende construir la playa pertenece a suelo portuario, por tanto, el primer paso es que la Autoridad Portuaria desafecte ese suelo y diga que no necesita ese espacio para el propio desarrollo del puerto.



El segundo paso, es que el Ayuntamiento apruebe un plan especial que recoja que existe una playa en la zona, agregó el subdelegado del Gobierno, quien también destacó la necesidad de que haya un proyecto redactado para la construcción de la futura playa.



Por todo esto, continuó, parece "muy arriesgado" que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, haya pedido a su partido, Coalición Canarias, que no apoye los PGE por no incluir financiación para la playa de Valleseco cuando la administración que le corresponde impulsarlo no ha hecho su trabajo.



Para que los PGE contemplen esta partida para Valleseco hay que hacer una serie de trabajos previos, ha aseverado el subdelegado, para quien lo que nunca se debe hacer es condicionar el apoyo a unos excelentes PGE para Canarias a "una mera intención electoral".