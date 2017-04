Hacienda acometerá una nueva bajada de impuestos para el próximo ejercicio

El Ayuntamiento de Santa Cruz volverá a bajarle los impuestos a los santacruceros el próximo año. Así lo anunció ayer el concejal de Hacienda, el nacionalista Juan José Martínez, quien no pudo precisar qué tasas o impuestos se verán afectadas por dicha reducción pero sí aseguró que "la buena salud financiera de la que gozan las arcas municipales nos permitirá acometer una reforma tributaria mucho más ambiciosa para 2018-2019".



"La buena salud financiera del Ayuntamiento se traduce un remanente de Tesorería que acumula 55,13 millones de euros, 15 millones más que en 2015", explicó el edil de Hacienda, para añadir que estos datos junto al "ahorro bruto de 49,6 millones de euros han permitido reducir este año la deuda total en 17 millones de euros, es decir, 83 euros por chicharrero".



El hecho de que el Consistorio chicharrero acometa una cancelación de la deuda municipal en 17 millones implica que dicha deuda supone un 27% respecto a los ingresos netos, pues estos alcanzan los 211,9 millones de euros. "Hace mucho que la deuda dejó de ser un problema para Santa Cruz", aseveró Martínez.



Si hace cinco años la deuda de la capital tinerfeña se situaba en los 126,2 millones de euros, ahora y tras la nueva cancelación de deuda por valor de 17 millones, esta se sitúa en los 57,2 millones, es decir, en estos últimos cinco años, el área de Hacienda ha logrado reducir su deuda en casi 70 millones, un 55% de la que tenía en 2012.



"Cumplimos holgadamente con todos los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la regla de gasto, además de garantizar el cumplimiento de los periodos de pago a proveedores, que se sitúa en 33,54 días a diciembre de 2016, frente a los 38 días de 2015", manifestó Martínez durante la presentación del informe de liquidación del presupuesto 2016, un documento que será presentado hoy ante el pleno.



Pese a las buenas cifras económicas que maneja desde hace ya varios años el Consistorio, lo cierto es que Hacienda solo puede dedicar su remanente de 55,13 millones de euros -la cantidad ahorrada este año más las que logró acumular en ejercicios anteriores- a liquidar deuda con los bancos y no puede invertir dichos fondos en obras que mejoren la calidad de vida de los chicharreros debido a a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esta normativa impone a todos los ayuntamientos españoles un tope de gasto que les impide gastar por encima de un porcentaje que se calcula, cada año, en función de lo que se estima que crecerá el PIB del país, es la conocida como regla de gasto.



Ante esta situación, el Consistorio asume lo enunciado en la Declaración de Valencia, que propugna que aquellas entidades locales que obtengan un resultado de superávit, o evidencien su capacidad de financiación con remanente para gastos positivos, obtengan permiso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder disponer de dicho remanente, siempre y cuando no supere los límites de morosidad y deuda financiera que establece la Ley.



El informe de Intervención revela que el Ayuntamiento capitalino cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 26,6 millones. Además, cumple con la regla de gasto, por ser el porcentaje de variación del gasto computable de 0,03%, menor que la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, que está situada en el 1,8% para el ejercicio 2016.



El endeudamiento en términos consolidados se sitúa en el 30,2% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 2016, muy por debajo del límite legal del 75%.



En cuanto a los ingresos el porcentaje de ejecución asciende a un 90,4%, unos 230,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,57% respecto al año 2015. En el capítulo de gastos, hubo un incremento del 1,3% respecto al pasado ejercicio. Alcanza los 202,8 millones de euros, lo que supone un nivel de ejecución del 80%.