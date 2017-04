Justicia y Sociedad revela que existen límites urbanísticos en El Sobradillo

La Asociación Justicia y Sociedad reveló ayer que la parcela de El Sobradillo, donde el Gobierno de Canarias quiere ubicar el nuevo Campus o Ciudad de La Justicia de Santa Cruz de Tenerife, cuenta con numerosas limitaciones urbanística que impedirían una inmediata ejecución de las obras, tal y como defiende el consejero autonómico de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que sostiene que dicha parcela de más de 22.700 metros cuadrados es de titularidad de la Comunidad Autónoma.



Sin embargo, la citada asociación de juristas asegura que el estudio comparativo que maneja tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Santa Cruz "está viciado desde un principio" ya que, según apuntan los expertos de este colectivo, el citado documento no cuenta con "solvencia técnica" porque -según afirman- ya "estaba diseñado para que fuera la parcela de El Sobradillo la única opción" frente a las parcelas alternativas que ofrecía la zona de Cabo Llanos.



Justicia y Sociedad acusó ayer a José Miguel Barragán y al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño, de haber "ocultado deliberadamente" que el ámbito donde se encuentra la parcela de El Sobradillo "está suspendido" y no es de aplicación la revisión del Plan General de Ordenación de 2013.



La asociación asegura que esta parcela está sujeta al PGOU de 1992 en su Adaptación Básica del 2005. En este sentido, los juristas señalan que como consecuencia de ello la normativa de aplicación es el Plan Parcial de El Rosario, planeamiento en el que se determina que dicha parcela es para "equipamiento comunitario" con un uso establecido de equipamiento social.



70% de edificabilidad



Esta consideración, añade la asociación de juristas, determina unos condicionantes urbanísticos específicos para esta parcela en concreto como la tipología que es abierta impide la ocupación total de la misma ya que solo se podría ocupar el 70% de la parcela. Del mismo modo, tiene limitada la superficie construida a un máximo de 55.431 metros cuadrados a la vez que las alturas susceptibles de construirse no pueden superar las cuatro plantas.



El proyecto presentado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad sostiene que la nueva Ciudad de la Justicia tendría algo más de 100.000 metros cuadrados entre unas cinco plantas sobre la rasante y otros tres niveles de sótano y parking.



Justicia y Sociedad señala que aunque la normativa urbanística también resuelve la posibilidad de relevar los condicionantes de superficie construida y ocupación, siempre que se justifique, "es imposible que se le eliminen las limitaciones de altura".



La asociación expresa su preocupación por la "ocultación" de la realidad y considera que es preciso "superar la fase de comunicados y declaraciones cruzadas para retomar el camino de un diálogo que permita, sobre bases constructivas y con todos los datos reales sobre la mesa, alcanzar la solución que mejor satisfaga el interés general de la ciudadanía y de los operadores judiciales en la Isla", afirma la asociación.



Por su parte, José Miguel Barragán señaló ayer que "siempre" ha estado abierto al diálogo y al debate, tal y como ha promovido el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para la creación de una mesa de diálogo que resuelva el conflicto que mantiene de una parte esta asociación de juristas y la Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, asociación que aglutina a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, procuradores, abogados y funcionarios, con el Gobierno de Canarias.



Barragán afirmó que no solo está dispuesto al diálogo, sino que lo impulsó antes de tomar la decisión del proyecto de El Sobradillo. Sin embargo, el consejero rechazó que sobre una mesa de diálogo puedan existir las insinuaciones vertidas por los portavoces de esta plataforma el pasado viernes, cuando esgrimieron supuestos "intereses urbanísticos" en la decisión de llevar la Ciudad de la Justicia a El Sobradillo.



La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos también defiende una cuarta opción con dos parcelas frente al actual Palacio de Justicia, en las que dicen sus portavoces, se podría levantar por fases una gran infraestructura que permitiría dar cobertura a las necesidades que plantea la Administración de Justicia en la capital tinerfeña.