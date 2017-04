Las Fiestas de Mayo traen más de un centenar de actividades a la ciudad

Más de un centenar de actividades se organizarán con motivo de la celebración de las Fiestas de Mayo, festejos que conmemoran tanto la fundación de Santa Cruz de Tenerife -3 de mayo de 1494- como el Día de Canarias, festividad que este año se hará coincidir con la celebración en la capital tinerfeña del Día de Las Tradiciones, evento que arrancará a las 12:00 horas del próximo 30 de mayo con la exhibición de deportes autóctonos en la zona de la Alameda del Duque de Santa Elena, la Feria del Vino y los Guachinches en la calle La Noria, una luchada en la plaza de la iglesia de la Concepción y el concierto de Los Sabandeños en la plaza Candelaria.



El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explicó ayer durante la presentación del programa de actos que "este año los festejos están dedicados a los distritos de Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur, zonas que estuvieron llenas de plataneras hace muchos años". "Mañana arrancan las Fiestas de Mayo con la lectura del pregón a cargo de Andrés Orozco, exdirectivo de CaixaBank en Canarias, a lo que seguirá las elecciones de la reina infantil y adulta", apuntó el primer edil.



Bermúdez, quien estuvo acompañado en la presentación por el concejal de Cultura, José Carlos Acha; el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, y la concejala de Deportes, Verónica Meseguer, destacó el carácter tradicional de los actos, algunos de ellos que forman parte de la vida de los chicharreros, como Los Gorgoritos, y destacó la variedad e intensidad de la oferta de ocio de la ciudad durante el mes de mayo, "en la que habrá mucho que ver y muchas cosas que hacer".



Por su parte, el concejal de Promoción Económica destacó, además de los actos festivos, la organización de iniciativas de carácter comercial, como Vive La Rambla, el 3 de mayo, o el Ven a Santa Cruz del 7 de mayo, que se vincularán en todo caso a las tradiciones propias de la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad.



José Carlos Acha recordó que la Fiestas de Mayo recuperan el espíritu agrícola, pescador y artesano de Santa Cruz y detalló algunas de las iniciativas relacionadas con su departamento, como la primera edición de una exposición de vestimentas tradicionales, en el Centro de Arte de La Recova.



Verónica Messeguer enumeró las actividades deportivas incluidas en el programa, entre las que destacan la celebración de la Milla chicharrera, los Juegos Municipales o las exhibiciones de deportes autóctonos, que incluyen una Luchada entre los clubes Los Campitos y Guamasa.



Entre las actividades que recoge el programa destacan las galas de elección de las reinas de las fiestas, cuya celebración está prevista para el viernes 28, en el caso de la soberana adulta, y el sábado 29, la infantil, ambas en la plaza de la Candelaria. Los dos certámenes están dirigidos por Miguel Delgado. "Estoy muy contento de la incorporación del talento chicharrero a esta fiesta", aseguró el alcalde en relación al director de las galas.



Durante la Gala adulta actuará la artista Tamara, mientras que en la infantil participará Blas Cantó, exintegrante del famoso grupo musical Auryn y ganador de la quinta edición del concurso televisivo Tu cara me suena, quien presentará su nuevo single In Your Bed.



La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía, que como es tradicional tendrá lugar el Parque García Sanabria, dará comienzo el domingo 30, con diversas actividades que se prolongarán hasta el 7 de mayo. La muestra contará con la participación de 20 expositores de plantas; otros 40 destinados a la exposición y venta de productos artesanales, así como de stands especializados en dulces y repostería. Gorgorito, talleres infantiles, hinchables y conciertos musicales completan la agenda de una muestra que cada año visitan decenas de miles de personas.



El martes 2 de mayo se realizará la tradicional ofrenda a la Patrona de Canarias en su monumento de la plaza de La Candelaria para, posteriormente, dar paso al Baile de Magos, que contará, un año más, con el Baile de Taifa y una verbena popular. Además de 21:00 a 23:00 horas se realizará la grabación del programa de la Televisión Canaria Noche de Taifas.



Los organismos autónomos de Fiestas, de Deportes y de Cultura, junto a la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento santacrucero, han confeccionado un programa que combina los actos más tradicionales de las fiestas, como los concursos de Comidas Típicas y de Cruces de Flores Naturales, con otros de nueva creación, como el Certamen Internacional de Tunas Universitarias Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el sábado 6 de mayo.



La música tendrá un especial papel en la programación de las Fiestas de Mayo, en la que destacan los consolidados festivales de Tajaraste, Son 21 y Jóvenes Cantadores, junto a novedades como el recital del grupo folclórico Verode.