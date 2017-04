El alcalde plantea que se cree una mesa para consensuar la Ciudad de la Justicia

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, propuso ayer que el Gobierno de Canarias y la Plataforma Judicial pro Edificio Cabo-Llanos se sienten a analizar cuál es el lugar más idóneo para que se levante la futura Ciudad de la Justicia. Al respecto, el primer edil afirmó que "Santa Cruz lleva diez años esperando por este proyecto", por lo que consideró que "ya llegado el momento de que todos se sienten en una mesa de diálogo, se rebaje el listón del conflicto y se llegue a una solución factible, a lo mejor cediendo todos algo".



"No es bueno poner en duda la defensa del interés general que hacen las administraciones públicas", afirmó Bermúdez en relación a las declaraciones realizadas por algunos colectivos en las que aseguran que el hecho de que la futura Ciudad de la Justicia se quiera levantar en El Sobradillo se debe a intereses puramente urbanísticos.



Asimismo, el alcalde volvió a insistir en que la mejor opción para construir el futuro Campus de la Justicia es El Sobradillo y dejó claro que el Consistorio chicharrero "no va a renunciar a la parcela hotelera que tiene previsto subastar en Cabo-Llanos, salvo que alguna administración quiera comprarla". "¿No querrán que los vecinos de Santa Cruz paguen la Ciudad de la Justicia?", añadió.



Dimisión



Por otra parte, la asociación Justicia y Sociedad pidió ayer la dimisión del consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno, José Miguel Barragán, por sus "intolerables declaraciones" realizadas en las que anuncia que va a interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por las declaraciones de jueces sobre posibles intereses especulativos que pueden estar detrás de su preferencia por la parcela de El Sobradillo para construir la Ciudad de la Justicia.



Justicia y Sociedad entiende que el poder ejecutivo debe "respetar" el equilibrio entre poderes y, sobre todo, "no emprender el camino de la confrontación y en algún momento, el de veladas coacciones al ejercicio libre de expresión de los integrantes de la plataforma, que une a todos los operadores jurídicos de la isla en una sola voz".



En su opinión, el consejero "es un peligro" para el funcionamiento de las instituciones ya que "no juega limpio", y por ello, la asociación demanda su dimisión y que se busque un interlocutor "más sereno".