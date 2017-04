Astor Landete ve "intereses urbanísticos" en el traslado de los órganos judiciales

La judicatura en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha unido y ha formado un "frente común y sin fisuras" en el rechazo al proyecto que defiende el Gobierno de Canarias, y que respalda el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, para construir un Campus o Ciudad de la Justicia en una parcela de El Sobradillo. El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, afirmó ayer que "hay intereses urbanísticos que justifican la construcción de la Ciudad de la Justicia en El Sobradillo". "Ha habido un error de concepto y de cálculo; hay intereses urbanísticos que no voy a calificar, intereses privados que colisionan con el interés de la justicia y con el ciudadano", aseveró el magistrado.



Astor Landete hizo esta declaración en la rueda de prensa convocada para presentar la Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, una iniciativa en la que se integra la inmensa mayoría de los operadores jurídicos, jueces y magistrados, la totalidad de los fiscales de la provincia, los letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores y funcionarios para oponerse al traslado de los órganos judiciales de la capital tinerfeña a una parcela que está a más de once kilómetros del centro administrativo de la ciudad de Santa Cruz.



El colectivo se queja de que la administración autonómica ha tomado esta decisión de forma "unilateral" y "a espaldas" de la comunidad judicial con la que -asegura la plataforma-, no se ha establecido "ni debate ni consulta sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia", por lo que -señala- la decisión que ahora se adopta "es equivocada", además de que ya fue rechazada hace una década cuando se planteó la misma solución para aumentar la capacidad de las dependencias judiciales o como rechazaron también todos los actores de la Consejería de Educación cuando se quiso construir en la misma zona la sede de dicho departamento autonómico.



El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reiteró que las administraciones "confunden" el interés urbanístico con el de los ciudadanos y criticó que el argumento que se maneje desde el Gobierno de Canarias y desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sea éste, cuando se obvia que "es más rentable" no destinar las parcelas de Cabo Llanos a la Administración de Justicia.



Astor Landete valoró el "esfuerzo" del consejero autonómico de Justicia, el nacionalista José Miguel Barragán, por afrontar este proyecto, que calificó como un "muerto que le dejaron sus predecesores en el cargo". No obstante, el magistrado que también preside la Sección Segunda -jurisdicción de lo Penal- de la Audiencia Provincial tinerfeña, enfatizó que "tras doce años sin hacer nada (el Gobierno de Canarias), ahora "se ha equivocado de lugar".



Astor Landete criticó que se quiera "alejar" al poder judicial del centro administrativo de la ciudad en el que se encuentra el resto de administraciones. Asimismo, aseguró que la administración de Justicia en la capital provincial no necesita de una parcela que tenga una superficie de más de 22.700 metros cuadrados, ya que la Ciudad de la Justicia de las Palmas, que calificó como "formidable", se asienta en un solar que tiene unos 12.880 metros cuadrados, superficie que se puede aproximar a la que tiene la sede actual del Palacio de Justicia -unos 3.000 metros cuadrados- sumando otra parcela pública en Cabo Llanos que mide 7.400 metros cuadrados.



"¿Para qué tenemos que ir tan lejos?", se preguntó Astor Landete a la vez que recordó que el Plan Parcial de El Sobradillo "está suspendido", por lo que "no se podrá construir de manera inmediata", dijo.



En cambio, apuntó que un proyecto en Cabo Llanos no tiene "tantos obstáculos" como sostiene tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento capitalino, para defender a continuación que "en tres o cuatro meses se puede hacer una permuta de parcelas sin que tampoco haga falta un cambio de planeamiento". Y subrayó que un proyecto de infraestructura en Cabo Llanos sería "más barato" porque habría menos superficie a construir.



Para Astor Landete, el Ejecutivo regional debe escuchar el "clamor" de la comunidad judicial que se ha posicionado contra el proyecto de El Sobradillo.



Vigilancia al expediente



Por su parte, Juan Luis Lorenzo Bragado, juez decano del partido judicial de la capital, anunció que la Plataforma "se va a personar en el expediente administrativo para estudiar y revisar las acciones que tome la Consejería de Justicia. Asimismo, demandará toda la información relacionada con el proyecto, establecerá contacto con grupos políticos, asociaciones y movimientos ciudadanos y organizará jornadas técnicas sobre infraestructuras.



Lorenzo Bragado acusó al Ejecutivo regional de "desoír" a la comunidad judicial y tratar de "imponer" su criterio "poniendo el turbo" con un proyecto "sin fundamento" que no garantiza la plena accesibilidad de los ciudadanos a la justicia. También señaló que en la memoria del Plan General de Ordenación (PGO) "se reconoce" que el centro administrativo de Santa Cruz de Tenerife está en Cabo Llanos y criticó la "ausencia de un proceso de participación". Apuntó que el colectivo se ha opuesto al proyecto de El Sobradillo por su "excesiva lejanía", "deficiente conectividad" y "ausencia de estudios de movilidad e impacto ambiental".



Así, puso como ejemplo la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde se logró la "mejor" infraestructura de España en Vegueta, a unos 500 metros de los antiguos juzgados, cuando inicialmente se iba a construir en Tamaraceite, a unos ocho kilómetros. "Y en Tenerife no hay que expropiar, hay suelo público disponible", dijo.



La fiscal jefe provincial, Carmen Almendral, admitió que "falta espacio" en las actuales dependencias del Palacio de Justicia de Tres de Mayo, pero recordó que la opción de El Sobradillo ya se descartó en 2007 por su lejanía y difícil de acceso. Comentó que la decisión se ha tomado "a espaldas" de la comunidad judicial porque hasta la rueda de prensa de José Miguel Barragán y José Manuel Bermúdez, en marzo pasado para anunciar el proyecto, "solo" hubo una reunión preliminar.



"Es una decisión precipitada, tomada con ignorancia y desconocimiento sobre cómo funciona la Administración de Justicia" y rechazó que la negativa al traslado obedezca a "criterios elitistas". "Somos profesionales que queremos dar un buen servicio", apuntó.



El decano del Colegio de Abogados, José Manuel Niederleytner, aseguró que los 4.000 abogados colegiados defienden Cabo Llanos en favor de los intereses de sus clientes, que son los principales afectados.