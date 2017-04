Bermúdez exige a su partido que retire el apoyo a los presupuestos del Estado

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, exigió ayer a su partido -Coalición Canaria- que le retire el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado ante el maltrato que, a su juicio, está recibiendo la capital tinerfeña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y, más en concreto, por la Dirección General de Costas. "Yo me presenté de número dos por Coalición Canaria al Congreso de los Diputados con el compromiso de que sacaría adelante proyectos importantes para Santa Cruz, como la futura playa de Valleseco", explicó el regidor chicharrero tras la reunión que mantuvo en Madrid con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, y en la que esta le comunicó al regidor chicharrero que este año tampoco habrá financiación para acometer los trabajos.



El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, firmaba a principios de este mismo mes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el acuerdo por el que los nacionalistas se comprometen a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de este año. Sin embargo, y a pesar de que ya existe un compromiso de CC para dar su voto favorable a las cuentas estatales, el alcalde de Santa Cruz aseguró que "no valen más excusas y menos en un día como hoy en el que se da a conocer que Santa Cruz de La Palma estrena playa".



La capital tinerfeña y el pueblo de Valleseco llevan años esperando a que Costas ejecute el proyecto e invierta en la nueva playa. De hecho, el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife ya han llegado a un acuerdo para poder acometer una parte del proyecto denominado Sol y Sombra con el que se pretende llevar a cabo la urbanización de esta parte de la costa chicharrera. No obstante, aún faltarían las obras de la zona de la arena que debe ejecutar Madrid.



Por este motivo y ante el hecho de que la playa de Valleseco no sea una prioridad para el Estado, el primer edil chicharrero informó de que "voy a convocar una reunión de mi partido al más alto nivel, es decir, con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y nuestra diputada en el Congreso, Ana Oramas". "Les voy a pedir que no apoyen los presupuestos estatales si no hay una confirmación y una voluntad clara por parte del Gobierno central de que van a asumir la obra de Valleseco", insistió.



La manera de que el Estado le demuestre a Santa Cruz que tiene voluntad de sacar al fin este proyecto adelante sería firmando un acuerdo este mismo año. "Me da igual que lo financien a dos o tres años o qué institución lo asuma, pues los dineros podrían venir tanto desde Puertos del Estado como desde la Dirección General de Costas pero que rubriquen este mismo año ese acuerdo si quieren ese respaldo", aseveró el alcalde.



La firma de dicho acuerdo sería el último paso que quedaría pendiente para que la futura playa de Valleseco se convirtiera en una realidad, pues el Cabildo de Tenerife ya tiene consignada una partida de 50.000 euros en sus cuentas insulares para acometer la mejora de esta zona del litoral.



Asimismo, la Institución tinerfeña ya dispone del estudio de tráfico y movilidad necesario para ordenar la zona de Valleseco y el estudio de impacto ambiental también está listo.



"Hasta existe una sentencia del Tribunal Supremo que avala la decisión judicial por la que se anulaba la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) al conjunto de muelles y almacenes de Valleseco", recordó el primer edil chicharrero, quien insistió en que "ya lo tenemos todo listo para acometer las obras, solo falta que el Estado cumpla y destine una partida a la obra de Valleseco".