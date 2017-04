La Isla se esconde entre un mar de nubes

Quienes madrugaron ayer se encontraron con un paisaje muy diferente al habitual en algunos municipios de Tenerife. La capital tinerfeña, pero también otras localidades del sur de la Isla como Güímar, despertaron envueltos entre bruma y niebla. Como si se tratara de un amanecer en Londres, las calles del centro de la ciudad presentaron una estampa cuanto menos peculiar y a la que los vecinos no están acostumbrados. La visibilidad era prácticamente imposible a menos de cien metros de distancia caminando por vías como la calle Castillo, en pleno centro, así como en el Mercado Nuestra Señora de África o la Avenida Marítima santacrucera.



La imagen de muchos edificios como el Auditorio de Tenerife Adán Martín, la torre del Cabildo, los monumentos de la Plaza de España o de la Candelaria o incluso el Recinto Ferial, quedaron partidos por la mitad con el efecto de la neblina. No hacía falta acudir a un mirador para disfrutar de las vistas que ofrecía el Puerto de Santa Cruz, con barcos de pasajeros e incluso las plataformas petrolíferas, que quedaron casi tapadas en su totalidad por el efecto de las nubes a tan solo unos pocos metros de altura. La presencia del mar de nubes cubriendo las embarcaciones fue una de las imágenes más recurrentes para dar los buenos días ayer a través de los dispositivos móviles de los tinerfeños.



Jesús Agüera, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, detalló que el proceso que se vivió ayer a primera hora de la mañana en Tenerife es el mismo que ocurrió a principios del mes de marzo en Gran Canaria y que dejó fotografías tan espectaculares como las que se tomaron ayer en la capital tinerfeña.



Por las redes sociales de organismos oficiales como la misma Aemet pero también de un sinfín de internautas no pararon de publicar comentarios e imágenes que se hicieron virales por imágenes al más puro estilo londinense que fueron capturadas por los objetivos de teléfonos móviles y cámaras de fotos profesionales.



Este fenómeno se produce debido a que la calima que está estos días presentes en el Archipiélago ha actuado como condensador. Así, la niebla se debe a que el polvo en suspensión en las primeras horas del día choca con el enfriamiento nocturno. Ese cambio brusco de temperatura se traduce en una condensación que se materializa en neblina visible. Con la salida del sol y el calentamiento que conlleva, se disipa por completo esa bruma hasta desaparecer como si nunca hubiera estado.



Contaminación



El mismo Jesús Agüera reconoció ayer que en las áreas metropolitanas influye de manera considerable la contaminación de las ciudades. "Las gotas de agua se agrupan en torno a esas partículas", detalló el portavoz de la Aemet en las Islas. Sin embargo, no todo ocurrió en Santa Cruz. En otras zonas de la costa como en Güímar esta bruma fue visible desde las estaciones de medición de la Aemet. Lo mismo ocurrió en los canales entre islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde tardó más en irse.



Condicionantes



La situación se vio acentuada también por la nula presencia de viento en las zonas afectadas por la presencia de calima. "En el momento en el que hubiera un poco de viento todas esas neblinas se remueven y se quitan", aclaró. En cualquier caso se trata de un fenómeno habitual que destaca porque la visibilidad se ve reducida de forma considerable. "Se habla de niebla cuando la visibilidad es menor a un kilómetro", destacó. La capa de humedad era de muy pocos metros de altura y la capa seca por la presencia de calima era mucho mayor.



Al polvo en suspensión hay que añadir las altas temperaturas registradas en el Archipiélago durante los últimos días. De hecho, en islas como Lanzarote y Fuerteventura se superaron los 36 grados a la sombra. En Gran Canaria el mercurio se mantuvo en 34 grados mientras que en Santa Cruz de Tenerife la temperatura rozó los 33 grados. En algunas zonas del Macizo de Anaga o, también en Santa Cruz, o en municipios como Arico, en el sur de Tenerife, el termómetro rozó los 35 grados de temperatura.



Las Islas más occidentales se salvaron de las temperaturas más elevadas, donde no se sobrepasaron los 30 grados salvo en alguna estación muy concreta, como ocurrió en La Gomera. Sin nubosidad durante la mayor parte del día, las horas de insolación propiciaron una mayor sensación de calor y que los termómetros marcaron datos mucho más elevados a los que suelen registrarse durante esta época del año en el Archipiélago.



Aunque la llegada de calima a Canarias se da en cualquier época del año, la de esta semana se ha dejado notar más. Su procedencia es más a la zona sureste del continente (Mauritania), un enclave mucho más cálido y que por tanto se traduce en una mayor sensación de calor.