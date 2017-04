El primer pulso

Aún era demasiado incipiente la primavera. La atmósfera se sentía fría bajo el manto de densas nubes grises que cerraba el cielo sobre Santa Cruz de Tenerife aquel lunes 17 de abril de 1797. Atardecía cuando algunas balandras de pesca fondeaban al abrigo del muelle, que partía del mismo Castillo de San Cristóbal, adentrándose en el mar. En pequeños botes, los pescadores chicharreros alcanzaban la orilla de callaos y negra arena. Otros se llegaban hasta el desembarcadero del espigón, con el pescado arrancado a las aguas atlánticas, luego de una jornada más o menos fructífera. Allí, las criadas de las familias más adineradas del pueblo, siguiendo las directrices de las cocineras o de las propias amas, compraban el pescado que podían, según la oferta del día. Chicharros y sardinas, fundamentalmente, y algunos chernes y medregales. Aunque la mayor parte de los pesqueros desembarcaban por la Caleta de Blas Díaz, donde los funcionarios del Cabildo controlaban que sólo una quinta parte del pescado recogido se vendiera en Santa Cruz, tal como estaba estipulado, pues el resto debía venderse en San Cristóbal de La Laguna, capital del Archipiélago.



Por la plaza de La Pila deambulaban lugareños, cada cual atendiendo a sus ocupaciones. Una joven aguadora ofrecía el vital elemento a un apuesto oficial de Milicias, que le sonreía y agradecía el gratificante trago. La carreta de un carbonero, de la que tiraba una mula vieja, dejaba tras de sí un negro churrete que marcaba el camino recorrido desde la más reputada herrería del pueblo, a mitad de la calle del Castillo. Cerca, la sabia cocinera de la familia de un conocido comerciante discutía con una gangochera el precio de dos gallinas. Más arriba, en la calle de las Tiendas, en la misma puerta de la posada de La Luna, la dueña del negocio saludaba a unos soldados del Batallón de Infantería, buenos clientes, y daba la bienvenida a marineros de los barcos de la Compañía de Filipinas, fondeados en la rada desde su arribo el pasado 26 de enero. Se trataba de las fragatas San José (más conocida como La Princesa) y la Príncipe Fernando, en cuyas bodegas se transportaba una valiosa carga de oro, plata, y otras mercancías, valorada en un millón doscientos mil pesos, para la primera, y seiscientos mil, para la segunda.Considerando la coyuntura de la guerra sostenida con Inglaterra, el Capitán General y Gobernador de las Canarias, don Antonio Gutiérrez, había ordenado el cierre del puerto y la descargade caudales, que se pusieron a buen recaudo. Acertadamente, también había ordenado Gutiérrezal segundo piloto de La Princesa, don Juan Jacinto Istueta, que a bordo del bergantín Nuestra Señora de la Paz, del tráfico del Archipiélago, partiera a la península a informar a la dirección de la Real Compañía de Filipinas sobre la situación de sus barcos, y así no levantar alarmas innecesarias.



Aquella noche, como casi todas, Santa Cruz dormía en silencio.



Sin embargo, no lejos de la costa chicharrera, ojos traicioneros, a través de las lentes de un catalejo, escudriñaban la rada, estudiando las embarcaciones allí ancladas. Era el capitán RicharBowen, amigo personal de Nelson, comandante de la fragata Terpsichore, armada con 34 cañones, que con la Dido, de 40 bocas de fuego, formaba la expedición británica de tanteo de las defensas españolas en la plaza fuerte tinerfeña. Las fragatas navegaban guardando sus tripulaciones absoluto silencio, según las órdenes dadas por Bowen.



Negros propósitos



Era la noche ideal para los negros propósitos británicos. Los ceñidos nubarrones, como siniestros cortinajes,abarrotaban el cielo ocultando la Luna, oscureciendo aún más la atmósfera nocturna. Apenas se divisaban lucecillas pululantes en el pueblo y en los barcos fondeados en la bahía del principal puerto de Canarias. Entre todas las embarcaciones destacaban las fragatas Princesa y Príncipe Fernando. Bowen recordaba las meridianas órdenes de Nelson. El objetivo de la expedición no era otro que el de pulsar las defensas costeras de Santa Cruz, amén de apresar al menos uno de los buques de la Compañía de Filipinas, que sabían allí fondeados, al resguardo de la artillería de los baluartes. Aun dando por hecho que sus mercancías se habían bajado a tierra y puesto a buen recaudo, una fragata española siempre constituiría una apreciable presa.



A un cuarto de milla de tierra, a la una de la madrugada del 18 de abril, martes de Pascua de Resurrección, desde las fragatas inglesas se echaron seis botes al agua, con ochenta hombres armados con mosquetes, pistolas, puñales y hachas,y pertrechados para el abordaje con garfios y escalas; marineros e infantes de marina dispuestos para la acción. No se descuidó ningún detalle que beneficiara el éxito de la expedición, tanto que hasta se forraron con lona los remos para amortiguar el sonido del chapoteo. El mar en calma favorecía el avance de las embarcaciones. Aquellos hombresconocían bien su oficio: mitad marinos, mitad piratas. Los botes se acercaron por la popa a la primera fragata, La Princesa. Desde la cubierta del barco español llegaban voces de varios hombres.Las voces y las risas, de lo que debía ser un nutrido grupo de marineros que charlaban distendidamente, se incrementaban. Con buen criterio, el teniente al mando de la fuerza de asalto hizo señas para que los botes se dirigieran a hacia la segunda fragata, la Príncipe Fernando. La tensión de los ingleses aumentaba, pues era crucial no ser descubiertos antes de abordar el barco. Si hacían fuego desde la altura de la borda, la tripulaciónde los botes llevaría todas las de perder. Al fin, las lanchas alcanzaron el estribor del segundo buque, de donde no llegaba sonido alguno. Con gran agilidad, seis marineros, con puñales entre los dientes, treparon por los cabos que habían enganchado a las jarcias del barco. Seis más alcanzaron la borda tras los primeros, cuando otros seis emprendían la escalada y otros aguardaban su turno. Tres españoles hacían guardia en lugares diferentes de la cubierta. Los ingleses, como relámpagos, se abalanzaron contra los centinelas adormecidos. Estos, saliendo de súbito del letargo,dieron la voz de alarma, a gritos espantados de quien, encabronado por su mala fortuna, se sabe ya más muerto que vivo. Entre bramidos de rebato, trataron de hacer uso de las armas, por aquello de morir matando y vender cara la propia existencia. Pero, para infortunio español, fue el sonido de los mosquetes ingleses los primeros en oírse. Dos de los marineros de la fragata cayeron muertos al instante. El tercero fue asesinado a puñaladas, luego de que disparase su arma, matando a un infante enemigo y reventase el ojo de otro con la boca del fusil. Los catorce hombres que dormían a bordo subieron a trompicones por la escalerilla que conducía a cubierta empuñando fusiles y cuchillos. Pero ya era demasiado tarde, una veintena de británicos les apuntaban con sus mosquetes. Ante cualquier acto de resistencia los hubiesen acribillados a plomazos, a cambio de nada. Los de casaca rojamaniataron a los prisioneros, entre ellos el segundo capitán del barco, don José Zabala, que se remordía por dentro. Entre tanto, la marinería enemiga picó amarras, izó velas y echó cabos a los botes para el remolque de la presa. Al mismo tiempo, ante los disparos y voces que llegaban de la rada, desde las almenas del castillo de San Cristóbalsedieron gritos de alarma, al igual que desde la Princesa, donde los marinos de guardia hacían fuego de mosquetería sobre los ingleses que desde aquella cercana posición pudieron apreciar. Ya tarde, pues la Príncipe Fernando abandonaba la bahía de Santa Cruz en manos enemigas. Toda la maniobra se había llevado a cabo rápida y eficazmente.



En apenas unos minutos el general Gutiérrez y todos los oficiales residentes en la plaza acudieron al castillo Principal, así como un nutrido grupo de chicharreros armados se reunieron a las puertas de la fortaleza y a la entrada del muelle. En la bahía seguía observándose el fuego de mosquetería que se hacía desde la Princesa y la respuesta desde la fragata apresada.



Una confusión enorme



En tierra, la confusión era enorme. El general Gutiérrez, con la ayuda del catalejo, aguzaba la vista sobre la bahía, tratando de adivinar lo que estaba sucediendo en las aguas frente a Santa Cruz. Al fin, la luz de los destellos de los disparos dejó ver a la fragata Príncipe Fernando alejarse de la rada, cuando desde la Princesa, además de mosquetería,se hizo fuego de cañón. El fogonazo de las piezas de bronce mostró lo que estaba sucediendo: losingleses habían apresado una fragata de la Compañía de Filipinas. Más allá, se pudieron apreciar las siluetas de dos barcos enemigos aguardando la llegada del buque español, que era remolcado por varios botes a remo. Por orden del Capitán General, las baterías del muelle y del castillo de San Cristóbal abrieron fuego contra los barcos ingleses y el propio apresado. Mejor era hundirlo o provocarle todos los daños posibles a que se lo llevaran de rositas. Las fragatas británicas contestaron con un incesante cañoneo contra la costa y la Princesa. La bahía santacrucera se encendía por el fuego prolongado de cada bando. Al ataque al inglés se sumaron las baterías de la Concepción, San Telmo, San Francisco, San Juan, San Antonio y Paso Alto. El negro escenario se tornó atmósfera incendiada, y el silencio en estruendo sobrecogedor.El fragor del combate inesperado retumbaba entre las paredes de las casas del pueblo. "¡Los ingleses ya están aquí!", pensaron angustiados los chicharreros. Aunque se mantuvo durante dos horas el cañoneo contra el enemigo, todo fue inútil. Los barcos enemigos, al alba, lograron huir con su presa, muyfavorecidos por la brisa del norte.



Buena jugada



A Nelson le había salido bien la jugada. Sin apenas bajas, había apresado un buque español para la Royal Navy, y había comprobado que las defensas de Santa Cruz, según le informó Bowen, no eran ni mucho menos efectivas. Sin embargo, aquella acción no hizo otra cosa que alertar aún más al experimentado y viejo general español, máximo responsable de la defensa del Archipiélago Canario. Bien conocía don Antonio Gutiérrez al enemigo que llegaba de la Pérfida Albión, con quien ya se había enfrentado y a quien había vencido en más de una ocasión. Nelson estaba confiado y enardecido, seguro del éxito de la gran empresa que en breve abordaría, para su gloria y para los anales de la Royal Navy. El joven contralmirante se sentía exultante.



Gutiérrez centró todos sus sentidos y su vasta experiencia en cada detalle de la defensa de la plaza fuerte más importante de Canarias, la puerta del Archipiélago tan ansiado por Inglaterra. Bien conocía el sabio general las debilidades de la propia defensa, acrecentadas por el aislamiento que sufrían las islas, así como consideraba justamente el poderío británico. Aquella circunstancia suponía, sin duda, la más importante y transcendente de todas a las que había tenido que enfrentarse el viejo soldado.