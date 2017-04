Comienzan a llegar los autobares a Las Teresitas

Ayer por la mañana se instaló en Las Teresitas el primer autobar de los siete que cuentan con permiso del Ayuntamiento de Santa Cruz para ofrecer dicho servicio en la playa, en sustitución de los chiringuitos que han sido precintados por la Gerencia de Urbanismo. Sin embargo, los responsables de dicha furgoneta de comida, que son los mismos que se encargaban del quiosco Cantina Internacional, se quejan de que no cuentan con luz para poder poner en marcha el negocio. "Aquí no nos caben motores, no sé cómo vamos a abrir", decían.