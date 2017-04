Las Teresitas quiere la Bandera Azul que perdió hace 14 años

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz, aspirará en 2018 a recuperar la Bandera Azul que perdió en 2003, que la situaba entre las mejores zonas de baño del país. Así lo ha anunciado a la opinión de tenerife el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, del PP, quien explica que la candidatura se presentará en este mismo ejercicio, tras más de 14 años sin ni siquiera intentarlo.



En 2016, en Tenerife, un total de 15 playas fueron galardonadas con la Bandera Azul por parte de la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE). La playa de la capital chicharrera no es una de ellas. Aún se desconoce qué zonas de baño de la Isla lograrán tal reconocimiento en 2017, pero tampoco Las Teresitas estará entre ellas. Eso sí, durante este año, el Ayuntamiento de Santa Cruz la está preparando por fin para sí presentar su candidatura de cara a la convocatoria de 2018.



La playa de Las Teresitas perdió esta distinción en 2003. En dicho año, la FEE, después de habérsela concedido cada año desde 1999, decidió retirar la Bandera Azul a Las Teresitas por una serie de "deficiencias detectadas", como vertidos de aguas residuales, basura por todos lados, falta de vigilancia, descoordinación entre la Cruz Roja y la Policía Local, falta de accesibilidad y escasez de servicios, como duchas, vestuarios y baños.



Aunque en estos últimos años se han realizado mejoras considerables en la playa chicharrera, hasta el momento el Ayuntamiento de Santa Cruz no se había atrevido a volver a solicitar el galardón, el cual requiere del cumplimiento de determinados requisitos ambientales, sanitarios, de calidad de las aguas de baño, de seguridad, de accesibilidad y de servicios.



El actual concejal responsable del área de Medio Ambiente, Carlos Correa, decidió solicitar una "auditoría" sobre Las Teresitas para establecer qué aspectos debían corregirse, de cara a participar en la convocatoria de la Bandera Azul.



"Necesitábamos saber cuáles eran los principales defectos y cómo podían solucionarse. La auditoría concluyó que el punto más grave estaba relacionado con el vertido de aguas residuales por parte de los chiringuitos de la playa. Estos han sido precintados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, por lo que dichos vertidos ya no se producen. Ahora tenemos que eliminar las tuberías existentes. También se llama la atención sobre la falta de cartelería, señalización e información en Las Teresitas, lo que estamos corrigiendo. Otro de los asuntos que establece la auditoría es la creación de un Consejo de Playa, en el que participen todos los agentes relacionados con la misma, en lo que ya estamos trabajando", apunta el concejal.



Asimismo, añade Carlos Correa, la auditoría recomienda, "no como algo obligatorio sino como aconsejable", que se redacte un proyecto para la ordenación de los usos lúdicos y deportivos en la playa. El concejal de Medio Ambiente informa de que dicho proyecto ya ha sido encargado a una empresa y que deberá estar listo dentro de un mes.



"Este documento nos dirá qué cosas se pueden hacer en la playa de Las Teresitas y en dónde. Además, nos facilitará los trámites con la Dirección General de Costas a la hora de que se presenten solicitudes de actividades o de prácticas de deporte en la playa, como barquitos a pedales, waterpolo, paddle surf o para colocar un castillo hinchable en el agua. Hasta el momento no existía ningún tipo de problema por parte de Costas para autorizar actividades deportivas en Las Teresitas, pero ahora nos exigen una ordenación", comenta Carlos Correa.



Para el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz, "es todo un hito para la capital volver a aspirar a conseguir la Bandera Azul para la playa de Las Teresitas". "Ya lo es simplemente el hecho de que nos presentemos a la convocatoria después de tantos años sin hacerlo, así que sería una noticia histórica que Las Teresitas recuperase dicho galardón", añade Carlos Correa.



El edil asegura que se está haciendo todo lo posible para que la playa chicharrera esté a la altura de los requisitos que se exigen para otorgar dicho reconocimiento. "Tenemos todo 2017 para preparar a Las Teresitas y confiamos en que 2018 sea por fin el año en el que nuestra playa logre otra vez la Bandera Azul", concluye Correa.