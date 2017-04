Santa Cruz se rinde bajo la luz de la luna llena

11:30 horas del 8 de abril. El general Antonio Gutiérrez de Otero se prepara para hacer frente a la marina británica liderada por el contralmirante Horatio Nelson. Desde el Palacio de Carta, el general Gutiérrez da órdenes a diestro y siniestro a sus tropas para tratar de repeler a uno de los ejércitos más temidos de su época. Mientras llegan los refuerzos a la capital desde La Laguna, el general burgalés aguarda sentado frente a un tablero de Hundir la Flota a que el contralmirante inglés mueva ficha.



El Palacio de Carta -inmueble que ya el Gobierno de Canarias ha cedido al Ayuntamiento de Santa Cruz- se convirtió en la mañana de ayer en uno de los escenarios principales de la sexta edición de Plenilunio, una jornada que dejó 13 horas de actividades pensadas para toda la familia. En su interior, los actores de Timaginas Teatro se encargaban de devolver a la vida a dos de los personajes más destacados de la historia de la capital tinerfeña: Antonio Gutiérrez y Horatio Nelson.



A la vez que los actores revivían uno de los hitos más importantes de la historia de Tenerife -la batalla que enfrentó a las tropas tinerfeñas contra la marina británica y que finalizó con la derrota de las tropas comandadas por Nelson- arrancaban las más de un centenar de actividades preparadas para que los chicharreros vivieran una de las jornadas más largas.



"Desde el parque García Sanabria hasta la plaza de España y desde el Cuartel de Almeyda hasta el Castillo Negro, Santa Cruz va a tener más de una treintena de espacios abiertos para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra ciudad", aseguró ayer el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la inauguración de la sexta edición de Plenilunio.



Bermúdez, quien estuvo acompañado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; y el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, entre otros miembros de la Corporación Local y el Ejecutivo regional, anunció que "este mismo año vamos a poder visitar los dos patios y la balconada de esta magnífica casa, que es la única que mantiene su fachada de piedra del siglo XVI". De la misma manera, el regidor chicharrero también avanzó que este mismo año darán comienzo las obras de rehabilitación de la primera planta del edificio, unos trabajos de recuperación que se llevarán a cabo según lo previsto en el plan director redactado por el Gobierno de Canarias. "Esperamos contar con la financiación de diversas administraciones", concluyó.



La plaza de Candelaria y la Alameda del Duque Santa Elena y también la zona del Parque Bulevar se convirtieron en los enclaves preferidos para los más pequeños de la casa. Los talleres de papiroflexia pero también los de robótica, los castillos hinchables y los payasos arrancaron más de una sonrisa entre los menudos.



La pequeña Marta trataba de doblar el folio que le habían dado en uno de los talleres para hacer un barquito de papel pero unas mesas más allá, su primo Jaime intentaba captar la atención de una de las azafatas para que le diera un globo. "Aprovechamos para traerlos a los talleres porque en casa es difícil que los dos se estén quietos", explicó la madre de uno de dos pequeños, Yurena López.



La Feria de Artesanía, ubicada en la plaza de España, atrajo la atención de curiosos y cruceristas. Más de 700 turistas hicieron uso ayer del bus turístico para disfrutar de la ciudad pero también para presenciar una de las novedades de esta sexta edición de Plenilunio: los desfiles de los soldados de la Asociación para la Recreación Histórica de la Gesta del 25 de Julio de 1797. Campamentos, cambios de guardia y hasta desfiles fue lo que pudieron ver los curiosos y turistas que en la tarde de ayer se acercaron al Castillo Negro.



El también conocido como Castillo de San Juan no fue el único en el que se llevaron a cabo desfiles, pues las principales calles de Santa Cruz se llenaron durante la jornada de zancudos, pasacalle circense y retretas militares que muchos aprovecharon para inmortalizar con sus teléfonos móviles.



"Hoy es un día muy especial, pues hemos tenemos preparadas actividades en más de 30 puntos de la ciudad", afirmó el edil de Promoción Económica, quien añadió: "10 compañías de teatro van a representar 13 piezas de obras de teatro diferentes en las calles y de manera gratuita". "Si en el Palacio de Carta vamos a tener una representación cada hora, en el parque García Sanabria se ha convertido en la zona gastronómica de la capital", aseveró Alfonso Cabello.



A la vez que se celebraba una exhibición de coctelería en la plaza de San Francisco, comenzaron a llenarse los restaurantes de la zona, cuyos responsables explicaron que en algunos casos las reservas de mesas se había realizado con tres días de antelación.



El García Sanabria se llenó de familias que buscaban un lugar y una forma diferente de comer. Sentados en las mesas y sillas colocadas para la ocasión en los diferentes paseos del parque, muchos disfrutaron de las hamburguesas de cochino negro o de los nachos elaborados en las food trucks. Más de 4.500 tapas, 30 barriles de cerveza o 2.500 porciones de dulces se despacharon en el García Sanabria.



Las gastronetas y los puestos en los que poder comprar jamón, queso y hasta panes artesanales elaborados con dátiles no fueron el único motivo que atrajo a los santacruceros, pues muchos se pasearon entre los stands de ropa, joyería y hasta menaje para el hogar.



"El trabajo siempre trae el éxito y cuando el trabajo se hace de manera coordinada, planificada y acertada, como lo ha hecho el municipio de Santa Cruz, los éxitos se multiplican", aseguró el presidente del Gobierno de Canarias, quien agregó: "Este es un claro ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y se tienen que hacer las cosas pensando en el empleo, en dinamizar la economía, en ser excelentes desde el punto de vista turístico y colaborando con las empresas de la zona".



A medida que avanzaba la tarde, las tropas españolas se movilizaban para contrarrestar el ataque ingles. Partieron desde el Cuartel de Almeyda, donde se superó el millar de personas que acudieron a visitar esta instalación militar, hacia el Castillo Negro. Más de medio millar de personas visitaron en la tarde de ayer el también conocido como Castillo de San Juan.



20:00 horas. Las tropas inglesas han tomado el Castillo de San Juan. La bandera española ya no ondea en su mástil pero los españoles se reagrupan en el exterior de la fortificación. El general Gutiérrez da órdenes para tratar de defender el pequeño cuartel y una hora más tarde, comienza el asalto.



A los pocos minutos, el Castillo Negro vuelve a manos de los españoles. Tal y como sucedió hace más de 200 años, el contralmirante Nelson ha vuelto a perder la batalla, un brazo, un ojo y la posibilidad de conquistar Tenerife, una Isla que sigue sin reconocer la importancia histórica de lo sucedido aquel día.