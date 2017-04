Bermúdez: "Costas lleva vacilando a la capital durante los últimos diez años"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, criticó ayer a la Dirección General de Costas porque "lleva vacilando" a su municipio durante los últimos diez años, ya que "no invierte" en la ciudad, salvo para reparar daños de temporales.



En una entrevista concedida al programa Nada que ver que dirige José Luis Martín en 7.7 Radio, avanzó que en dos semanas se reunirá con representantes de Costas en Madrid para tratar de desbloquear el proyecto de la playa de Valleseco, que podría pasar porque se haga conjuntamente entre Ayuntamiento y Cabildo de Tenerife.



El alcalde comentó que siente "sana envidia" con otros municipios de Canarias y España donde Costas "no pone obstáculos" y permite conciertos, actividades, chiringuitos o construye paseos, "y aquí no".



Precisó que aparte de la playa de Valleseco, en el municipio se trabaja en otros grandes proyectos del litoral como el enlace Puerto-Ciudad, donde se han ganado 40.000 metros cuadrados peatonales, la playa de Las Teresitas, donde se va a ejecutar un plan especial, o Añaza, cuya zona de baño espera por autorización de Costas para ser ampliada.



Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), valoró que se haya incluido un millón de euros para las obras de ampliación de la depuradora, que también da servicio a La Laguna y El Rosario, y en la que el Estado invertirá en los próximos años 32 millones.



El alcalde indicó "no es mala estrategia" que NC se "esté dejando querer" si finalmente consigue buenos resultados para Canarias, pero advirtió de que "si es un no ideológico, eso no tiene nada de nacionalista".



Además, lamentó que nadie de esa formación le haya llamado como alcalde de una cocapital de Canarias para saber qué necesidades tiene y si se pueden incluir en los PGE. "No sé si están jugando para barrer para una sola isla hasta el último minuto o ya tienen decidido el no", añadió.