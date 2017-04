El 'clownbaret' se suma a la fiesta

El Festival Internacional Clownbaret se suma a las actividades de Plenilunio, cuya sexta edición se celebra mañana en las calles de Santa Cruz de Tenerife. De este modo, participarán hasta diez compañías de teatro diferentes, tanto de Canarias como del extranjero, con 13 espectáculos en las calles de la ciudad, entre las 12:00 y las 22:00 horas. El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento santacrucero, Alfonso Cabello, explicó que "nuestra apuesta es especializar el Plenilunio de abril en las artes escénicas en la calle, de pequeño formato y de carácter gratuito, mientras que el Plenilunio de septiembre estará dedicado al deporte y la gastronomía".



Así, la ciudad contará mañana con más de 100 actividades durante más de 13 horas y en 27 espacios diferentes. En el caso de la propuesta relacionada con clownbaret, "los artistas participarán de manera estrecha con la ciudadanía y estarán haciendo itinerancia. Se les podrán ver por las cafeterías, por las calles e interactuando con el público", explica Alfonso Cabello.



En concreto, las compañías que participarán dentro de esta propuesta serán El Kote, el artista multidisciplinar chileno que mostrará su espectáculo Aquí el único animal soy yo, donde se podrá ver acrobacia, improvisación y humor; el mago Fran Lorenzo con su propuesta Un encantamiento mágico; el mago Eddson Grey, con su espectáculo de humor e ilusionismo; la compañía grancanaria Alehop Canarias, con su espectáculo de circo teatro y acrobacia, estará acompañada por la Mississippi Dixie Jazz; Títeres Tragaluz presentarán Los ratones son... y El hombre gato gallo; Clownbaret estará presente con 2 payasos; el barcelonés Isidro Silveiro, considerado uno de los mejores malabaristas con balones del mundo; Totó el payaso estará con El ring; por último, Reymala, llegará con su espectáculo Stronger, que se podrá ver por primer vez en Santa Cruz de Tenerife.



Alfonso Cabello asegura que "el Plenilunio es más un Carnaval de Día que una Noche en Blanco. Nosotros no nos especializamos en horario nocturno, sino que hacemos actividades durante todo el día y nuestro ámbito de actuación es mucho mayor, en toda la ciudad". "Mi duda era si la ciudad iba a aguantar dos plenilunios, pero estoy convencido de que la gente responde bien a los dos y ahora solo tenemos que posicionar la marca", sentencia el edil. Cabello añade que "no podemos iniciar estas actividades relacionadas con el clownbaret de cualquier manera y, por eso, tratamos de empezar con algo muy competitivo para que, durante Plenilunio nos visiten alrededor de 150.000 personas. Queremos lograr números muy grandes y, por tanto, el nivel de espectáculo no debe defraudar".



De este modo, el Ayuntamiento definirá un "cuadrilátero o zonas de influencia para que la jornada esté organizada, pero dentro de ese espacio las compañías pueden ir avanzando como quieran", explica el edil. El productor del Festival Internacional Clownbaret, César Cadenas, indica que se trata de "espectáculos para todos los públicos" y con el que tratan de "seguir dinamizando Santa Cruz y, con iniciativas como esta, hacemos que la ciudad sea cada vez más cultural". De este modo, Cadenas sentencia que "estas actuaciones son un complemento fantástico para la jornada que la Sociedad de Desarrollo ya tenía programada y, además, le aporta connotaciones profesionales por el nivel de los artistas que actuarán".



Otras actividades



Hasta 8.000 cruceristas llegarán a Santa Cruz de Tenerife durante la celebración de Plenilunio. Por esta razón, el Ayuntamiento ha editado un programa de actividades en inglés, que se entregará a pie de escalinata así como en las habitaciones de los diferentes establecimientos hoteleros de la capital tinerfeña y en los puntos de información turística. Además de estos 4.000 folletos, también se han editado 2.000 trípticos dirigidos a turistas y que estarán disponibles en los puntos de información de la ciudad.



Las actividades organizadas por la Corporación municipal comenzarán a las 11:00 hasta las 00:00 horas. El programa incluye música en directo, gastronomía, talleres infantiles, representaciones teatrales, exposiciones y muestras de artesanía, que se desarrollarán en casi una veintena de puntos de la ciudad, tanto en espacios abiertos como en otros cerrados. Durante este día, sumándose a Plenilunio, TEA ofrecerá una variada agenda de actividades que tendrán como escenario sus instalaciones, que permanecerán abiertas hasta la medianoche. Además, desde las 10:00 horas y hasta que se cierre el centro, la entrada es gratuita a todas las exposiciones así como a las acciones programadas.



El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, ubicado en el antiguo Fuerte de Almeyda, también se une a la celebración de Plenilunio con actividades que se prolongarán entre las 12:00 y las 22:00 horas. La jornada contará con conciertos, exposiciones, talleres y visitas guiadas. La final de Lo Más Crujiente 2017 también se celebrará por primera vez en Santa Cruz de Tenerife durante Plenilunio. La cita tendrá lugar en la plaza del Príncipe, a partir de las 17:00 horas. Purple Eyes Amatista, Zeason, The Pills y Aniba son las cinco formaciones que competirán para alzarse con el Premio Más Crujiente 2017, fijado en 1.000 euros. Esta cita también contará con Ras Kuko & One Xe Band como artista invitado.



Además, la plaza de la Candelaria será el punto de encuentro para los niños de entre 4 y 10 años, que podrán protagonizar una divertida búsqueda del tesoro que tendrá lugar entre las 12:00 y las 18:00 horas, de la mano de HiperDino.