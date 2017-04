El vídeo que obró el 'milagro'

"Buenas tardes señor alcalde. Por aquí estamos, en La Gallega, y la verdad es que estamos un poquito cansados ya de su interés de que se ruede algún capítulo de The Walking Dead aquí, dejando que esto se muera. Al final van a salir los zombis caminando de estas instalaciones". Con educación, un poco de humor, tecnología y altas dosis de ironía, el chicharrero Eliezer Marrero, logró lo que muchos creían imposible.

El pasado lunes 27 de marzo, el alcalde presentó a los vecinos del barrio de La Gallega el proyecto de remodelación de las canchas deportivas localizadas en el parque de Santa Catalina. No obstante, el trasfondo de cómo se gestó esta acción por parte del Consistorio se remonta varios meses atrás.

Eliezer Marrero, vecino del barrio de toda la vida, "harto" de las condiciones en las que se encuentra el polideportivo de la zona, decidió grabar una serie de vídeos -denuncia en el mismo lugar del problema. Las frases con que arranca este reportaje son de hecho de uno de ellos. Hicieron falta tres vídeos, que fueron subidos a la plataforma Youtube, para lograr el propósito: la reforma del polideportivo.

El 27 de enero, Marrero traspasó fronteras y compartió su vídeo, titulado La Gallega no es Hollywood, en el perfil de Facebook del alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, un político muy activo en las redes. En él, el vecino revela las condiciones del polideportivo y alude a una hipotética insistencia por parte del Ayuntamiento por convertirlo en la zona de rodaje para un capítulo de la famosa serie The Walking Dead. Bermúdez contestó, como suele hacer con muchos otros vecinos. Pero esta vez lo hizo al día siguiente, con otro vídeo y en el mismo polideportivo: "Ni La Gallega es Hollywood, ni yo soy Steven Spielberg", contestó en el mismo tono respetuoso, cinematográfico e irónico de Eliezer.

No contento con el f eedback del alcalde, Eliezer volvió a manifestarse una vez más a través de las redes. "En La Gallega siempre gana el Óscar Lo que el viento se llevó: Recordar señor alcalde que aquí hace mucho viento en La Gallega y desde hace muchos años se celebra aquí el galardón de los Óscar, el premio a Mejor Película, y siempre gana Lo que el viento se llevó. Porque se lleva las palabras, se lleva los compromisos y se lleva muchos acuerdos. Esperemos que esta sea la de verdad de la buena y se solucione esto".

Tras esto, el 22 de marzo, el Gobierno municipal llamaba a la Asociación de Vecinos Guacimara, de La Gallega, para comunicarles que el día 27 de ese mismo mes se iba a presentar en el polideportivo el proyecto de remodelación de las canchas. Estos trabajos consistirán en la demolición de los vestuarios, que han sufrido diversos actos de vandalismo y casi una veintena de incendios. Asimismo, también se eliminará la superficie actual de la cancha para nivelar el asfalto, se cambiará todo el mobiliario deportivo y se pintarán las gradas y los muros.

No obstante, Eliezer Marrero y David Carballo, presidente de la Asociación Guacimara, consideran que problema no es tanto la instalación, sino "la gestión humana de la misma para que todo el barrio pueda hacer un buen uso de ella". El alcalde, por su parte, durante la presentación del proyecto, manifestó al respecto que "vamos a dejarlo lo más digno posible, pero no basta con lo que haga el Ayuntamiento. Después hay que ayudar a mantenerlo y cuidarlo entre todos".

Hace 30 años, lo que hoy es el polideportivo de La Gallega era un campo de tierra sin ningún tipo de acondicionamiento para uso deportivo, rodeado de naturaleza. Por ese entonces, la comunidad vecinal luchaba por la construcción de un recinto deportivo con vestuario. "Irónicamente, ahora llevamos estos últimos 5 años luchando porque tiren esos mismos vestuarios", confesó David Carballo. La primera obra que se realizó para cumplir con las peticiones de la comunidad fue hace ya 10 años.

En aquel momento, el polideportivo estaba en perfectas condiciones. La obra nunca llegó a inaugurarse de manera oficial, por lo que el uso de las instalaciones estaba, teóricamente, vetado. Tampoco se le concedió la gestión del recinto a ningún tipo de administración ni club deportivo, y la impaciencia hizo mella en los residentes del barrio. "La gente terminó por tirar la valla para poder entrar". Desde ese momento, los incidentes y los actos vandálicos han sido el pan de cada día entre estos muros. Al no haber seguridad ni ningún mecanismo de supervisión, se llevaron la luz de los focos, los cables e incluso parte de las vallas.

Actualmente, los únicos usuarios del recinto, en especial de los vestuarios, son jóvenes que no van precisamente a hacer deporte. "A veces casi es una alivio que le metan fuego", señaló Carballo refiriéndose al habitual consumo de drogas en estas instalaciones. Lo dice en el interior de lo que un día fueron unos vestuarios para fines deportivos y hoy son una mezcla de olor a orina, plástico quemado y basura. Un perfecto escondite, y punto de encuentro, para el consumo de estupefacientes.

Eliezer contó que, después de subir el vídeo, los vestuarios se quemaron en dos ocasiones, una vez justo al día siguiente y otra dos días más tarde de la respuesta del alcalde. Mucho antes de la creación del video-denuncia, la asociación ya había presentado al menos 20 reclamaciones al respecto de la situación.

Ambos se han mostrado agradecidos y sorprendidos por haber logrado, al menos, la licitación de la reforma del polideportivo. Sin embargo, también encuentran necesario centrarse, no solo en el proyecto de remodelación, sino en todo lo que le acompañe: el absentismo escolar, el control del vandalismo, la toxicomanía, la delincuencia...

"Esto es sólo un síntoma. Necesitamos educadores sociales, proyectos de integración. Los jóvenes de La Gallega no responden a los mismos comportamientos que cualquier joven santacrucero de otras zonas", explicó Marrero que, considera que se debe tener más en cuenta el principio de adaptación a la realidad de cada sitio. El pasado lunes, el alcalde coincidió con los vecinos en que el problema responde a una carencia de desarrollo comunitario y que se debe trabajar en ello una vez concluida la reforma.

El proyecto saldrá a licitación en las próximas semanas y la intención es que las obras, que se llevarán a cabo en el plazo de un mes desde su adjudicación, puedan estar concluidas antes del verano. "Ya he marcado la X en el calendario" confesó ilusionado Marrero.