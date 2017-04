Las 'uvas' que crecen frente al mar

"Santa Cruz es un jardín". El catedrático de Botánica de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildpret, podrá estar obsesionado con las plantas que crecen en la capital pero lo cierto es que caminar por sus calles es hacerlo por un auténtico parque botánico. Para algunos hacen de hamacas o son el sitio en el que los pequeños encuentran un lugar para jugar al escondite. Para otros es una simple excusa para hacer un alto en el día a día, admirarlos embelesados y seguir camino. Cada uno de estos seres vegetales que embellecen Santa Cruz merece ser conocido. Este mes le toca el turno a la Coccoloba uvifera.

Las uvas crecen desde hace años más cerca del mar de lo que parece. Entre la cara arena de la playa de Las Teresitas la el uvero de playa concede algo de sombra a los tinerfeños que visitan esta zona del litoral santacrucero. Estos áboles llegan desde el otro lado del océano Atlántico para embellecer el paisaje chicharrero. Estos árboles reciben el nombre científico que Coccoloba uvifera aunque son más conocidos por el nombre de uva de playa o uvero de playa.



Se trata de un árbol que es empleado como arbusto ornamental por su tamaño medio y porque, además, tiene tendencia a crecer de manera horizontal. Su hábitat natural se encuentra en las playas de la zona intertropical americana y el Caribe y es, además, uno de los árboles emblemáticos de Venezuela y un árbol nativo en la isla de Santo Domingo. De este modo, están ligado a las playas arenosas del litoral, como es el caso de los ejemplares de Santa Cruz de Tenerife.



En la capital santacrucera, el botánico Wolfredo Wildpret explica que existe "una buena alameda que va desde la ermita de la Virgen de Regla y hasta la Presidencia del Gobierno" y también existen buenos árboles en el Palmétum. sin embargo, precisa que es en la playa de Las Teresitas donde se encuentran "los ejemplares más hermosos". De este modo, explica el experto que "estos árboles resisten muy bien a la maresía" y matiza que "han sido introducidos en ambientes similares a los de su hábitat natural".



Aunque la Coccoloba uvifera puede alcanzar una altura de más de ocho metros, muchos de los ejemplares no suelen superar los dos metros. Esta planta posee grandes hojas redondas que se vuelven de color rojo con el paso del tiempo. Además, la corteza del tronco es de un tacto suave y de color amarillento. Esta especie vegetal no tolera las heladas y, de hecho, muere se si encuentra a 0° centígrados. No obstante, admite una exposición en sombra moderada y es muy tolerante con la sal, por lo que se la utiliza a menudo para estabilizar setos de playa y evitar la erosión.



Existen árboles con flores masculinas y femeninas. El fruto de este árbol se conoce como uva de playa debido a la forma de los granos, que son muy pequeños, de alrededor de dos centímetros de diámetro, que recuerdan a la uva de la vid pero que, sin embargo, no tiene nada que ver con ella. Se trata de un fruto carnoso, jugoso y dulce, de fuerte aroma y buen sabor, que posee una semilla grande, que se emplea para elaborar mermelada, jalea y una bebida parecida al vino.



Se suele utilizar para confeccionar mermelada, para bebidas y postres en los países caribeños. Estos frutos tienen un efecto astringente y refrescante y, además, la infusión del tallo o las raíces resuelve problemas intestinales.



En países como México, la madera de la Coccoloba uvifera es muy apreciada por los herreros y los orfebres y es, además, ideal para cocinar. Asimismo, se emplea para realizar muebles y, aunque su madera es muy apreciada, son pocas las plantas que alcanzan el tamaño adecuado para su explotación comercial.



Wolfredo Wildpret explica que "se dice de esta planta que los notarios castellanos del tiempo de la colonia, cuando tenían que preparar sus propios tintes los extraían de la corteza del uvero. También escribían sobre hojas, en sustitución del papel". De mismo modo, añade que "su madera es fuerte y no difícil de trabajar".