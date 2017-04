Los pequeños pisan fuerte

Los amantes de la moda no tuvieron ayer tiempo para aburrirse en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Los desfiles de la Feria Internacional de la Moda reunieron a un nutrido grupo de espectadores, que no quisieron perderse las últimas novedades en moda infantil, de hombre, de fiesta y complementos que se sucedieron durante todo el día. Los más pequeños de la casa fueron los encargados de inaugurar la jornada con un desfile que estuvo abierto a todos los públicos, ya que se celebró en la pasarela central del Recinto Ferial.



Noemí Felipe fue la encargada de mostrar, en primero lugar, la propuesta de su firma Bibabu. La colección está compuesta, para este verano, por prendas con diferentes texturas y con colores que van del azul al rosa, pasando por el turquesa, el rojo, el rosa y verde menta. Los estampados florales, las rayas y los cuadros fueron los protagonistas de los bañadores para niños y niñas y de las finas ropas de verano, donde las gorras también tuvieron un papel protagonista.



Los más pequeños de la casa, sin saber apenas mantenerse en pie, fueron los encargados de mostrar la propuesta de la firma Monkeyloones, Moda evolutiva. Entre sus piezas destacaron los pantalones en punto de algodón diseñados para acompañar a los bebés durante su crecimiento. Esta primera colección, The Sea, está inspirada en el mar y en la fantasía y, así, los personajes de La Sirenita no solo estuvieron presentes en la música que acompañó al desfile, sino también en los estampados de los pantalones, que combinaron con frescas camisetas blancas.



En tercer lugar subieron a la pasarela central del Recinto Ferial los modelos de Abuela Lala, que transportaron al público a las románticas calles de París. La colección La niña parisina se completó con los complementos de la marca Adelca y las pequeñas modelos mostraron la ropa niñas cómoda y moderna que propone Abuela Lala. La colección estuvo compuesta de por prendas de colores primaverales con estampados y realizadas con tejidos de alta calidad, en su mayoría 100% algodón.



A continuación le tocó el turno a Javilar Kids, que apostó por darle color a un día especial como es el de la Primera Comunión. De este modo, la marca presentó vestidos originales que recordaban al arco iris que se dibuja en el cielo. Las prendas, elaboradas con tejidos de calidad, contaban también con puntillas de seda, flores en tejidos de gasas y organzas, en colores como el blanco roto y los tonos pastel. Asimismo, destacó la salida a la pasarela de una falda-pantalón, hecha vestido, que dará un nuevo aire a las primeras comuniones de esta temporada.



Oh Soleil! llegó a la pasarela con su moda de baño para niñas, donde destacaron los tonos metalizados y los vistosos estampados. Los hombros y las espaldas descubiertas, fueron los protagonistas, junto con los tules, los accesorios con flores tropicales, los encajes de algodón y los bordados. A continuación, El Obradoiro de Martina realizó en su colección Aurora a la diosa romana del amanecer pero también hubo espacio para hacer un guiño a los trajes típicos canarios. Las prendas sencillas y con cierto aire romántico con tejidos salpicados de flores están pensados para niñas que quieren disfrutar con comodidad de su gran día.



Patricia Serna presentó la nueva colección de la firma La Espinita, en el que fue uno de los desfiles más divertidos de la mañana. La propuesta constaba de 13 modelos para los más pequeños de la casa, en un tono casual y divertido, donde el color es el auténtico protagonista de esta colección, inspirada en el estilo boho chic con influencias de los años 80 del pasado siglo.



La encargada de cerrar la pasarela de la mañana fue la marca Amarca Kids, inspirada en las ilustraciones de Catrin Welz-Stein. De este modo, las mariposas de los estampados se encargan de revolotear por las diferentes prendas de las niñas. Por otro lado, las propuestas de Primera Comunión contaron con un estilo más clásico y romántico, donde las sedas y los tules se combinaron con encajes.



Después de los más pequeños de la casa, le tocó el turno, a las 17:00 horas, a las firmas de joyería, bisutería y complementos Magdala, Silvert Point, By Loreiro, Roselinde, Maharani y NOK. El desfile se encargó de cerrarlo el diseñador Juan Carlos Armas con su moda de mujer. A las 18:30 horas salieron a la pasarela los diseños de artesanía de Anastasia, Claudia Kurzweil, Milcolores Design TF, Trama Textil, DV Bisutería, Agostina Santini y Redisain y, a las 20:00 horas, las propuestas de moda de hombre de The Knot Company, Hutton y Néstor Rodríguez y Abraham Zambrana. La segunda jornada de pasarelas se encargó de cerrarla Sedomir Rodríguez de la Sierra con su moda de mujer para ocasiones de fiesta.