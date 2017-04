De huerto humilde a centro capital

La plaza del Príncipe de Asturias, que es su nombre completo, nació como consecuencia de la búsqueda de nuevos espacios públicos verdes en una ciudad como Santa Cruz que comenzaba a crecer y que, a partir de 1833 hasta 1927, sería oficialmente capital única de las Islas Canarias. La plaza de la Candelaria y la Alameda del Duque Santa Elena eran ya claramente insufientes.



Hoy, la plaza del Príncipe se ha convertido en un lugar de obligado paso para los miles de turistas que llegan a la capital tinerfeña cada año, pero también para los vecinos o los visitantes que llegan desde otros municipios de la Isla. En este espacio cuadrado se celebran a lo largo de todo el año multitud de actividades como ferias comerciales, de artesanía, actividades escolares, conciertos musicales donde participan la banda municipal de música, la Agrupación Lírica Los Fregolinos o las murgas y rondallas durante los días de Carnaval. Es también el lugar escogido por la Corporación local para celebrar el encendido de las luces navideñas que lucirán durante las fiestas en toda la ciudad.



En el mismo centro urbano y circunscrita en la Zona de Gran Afluencia Turística, la plaza del Príncipe es un baluarte del romanticismo santacrucero. Proyectada por el arquitecto Manuel de Oraá en 1857, a la plaza se le fueron añadiendo elementos con el paso del tiempo, como su característico templete que preside el centro de la plaza, que no se alzaría hasta 1929 o la escultura en bronce Courage (Valor), de Hanneke Beaumont, en 1994, que representa un grupo humano sentado frente a otra figura que está en pie. En mayo de 2013 se presentó la escultura a tamaño real de Enrique González Bethencourt, fundador de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá. Pero también hubo ornamentos que desaparecieron, como una fuente de mármol que se situaba en el actual emplazamiento del quiosco. De mármol italiano son también las dos estatuas que aún se conservan y que coronan la entrada de la plaza por la calle Ruiz de Padrón y que simbolizan las estaciones de Primavera y Verano. Entre las especies plantadas destacan los centenarios laureles de indias, entre los que hay algunos ejemplares traídos de Cuba en el bergantín El Guanche para plantarlos en 1860.



La plaza guarda la esencia misma del porvenir cargado de modernidad que comenzaba a despertarse en la que hasta entonces había sido villa, plaza y puerto que se extendía por las faldas de la ciudad de La Laguna, que hasta finales del siglo XVIII había sido el principal asentamiento de población y núcleo administrativo y de poder político de la isla de Tenerife. Con el Antiguo Régimen como un mero recuerdo, llegaba la Revolución Liberal que se abrió camino muy pronto en una ciudad como Santa Cruz a la que todo llegaba por mar: las mercancías, las noticias y las ideas.



El proceso de desamortización impulsado ya en las postrimerías del siglo XVIII y que continuaría hasta bien entrado el XIX, vino a poner sobre el tapete urbano el interés por solares y parcelas que antes estaban en poder de las llamadas "manos muertas", es decir, de instituciones que no las podían enajenar y que poco rendimiento económico obtenían. Así, la clase burguesa que ya copaba las instituciones administrativas comenzó a acaparar tierras que, en medio de una urbe como la capital tinerfeña, valían más como solares que como fincas productoras de papas y hortalizas.



Desamortizada



Es en una de esas fincas desamortizadas donde se levantaría la actual plaza del Príncipe, aunque antes de que pasara a ser propiedad pública, estuvo en manos privadas que la compraron al Estado. Hasta entonces esas tierras eran el huerto donde se plantaban las verduras y correteaban las gallinas que alimentaban a los monjes del anexo convento franciscano de la Orden Tercera de San Pedro Alcántara. Del edificio principal del convento solo queda hoy su capilla, que fue sufragada por comerciantes irlandeses que se habían instalado en la ciudad.



En 1808, apenas 45 años después de su fundación, la capilla fue el escenario escogido para la elección de los regidores de Santa Cruz que participaron en la sesión extraordinaria del Cabildo que constituyó la Junta Suprema de Canarias ante la invasión napoleónica de la Península. En 1812 también se celebraron aquí las elecciones de los Diputados a las Cortes de Cádiz. Diez años más tarde, el Ayuntamiento de Santa Cruz acordó el comienzo de las gestiones para que le fuera cedida la huerta del convento con la que "formar en ella una plaza pública", sin embargo, no sería hasta 1857 cuando se compró el terreno. Ese mismo año nacía el futuro rey Alfonso XII, por lo que se decidió llamar al lugar Alameda del Príncipe de Asturias.



Pero hoy la plaza del Príncipe es un lugar público gracias a una pequeña estratagema del Ayuntamiento ya que en 1852 se tiene noticias de que la Capitanía General quería comprar el solar para establecerse allí, pero el dueño se encontraba en Cádiz y se negó a vender. Fue en 1857 cuando se efectuó la operación de compra de los terrenos por un total de 90.000 reales pagados al contado. Tres años más tarde, el 29 de octubre de 1860 se inauguró la plaza del Príncipe Alfonso, que fue su nombre original, aunque en ese momento solo se había corregido el desnivel existente y no era más que una explanada.