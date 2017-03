Hacienda elimina la tasa para negocios con mesas y sillas de forma indefinida

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido eliminar de manera indefinida la tasa que los negocios pagaban por tener mesas y sillas en las vías públicas de la capital tinerfeña. Pese a que el área de Hacienda viene bonificando desde el 2014 la totalidad de esta tasa, los propietarios de los establecimientos tenían que estar pendientes para renovar dicha bonificación año a año. Ahora, lo que el equipo de Gobierno -formado por nacionalistas y populares- va a proponer en el pleno de hoy es que se apruebe la bonificación del 100% de forma indefinida para las terrazas.



"Estamos haciendo un esfuerzo por dinamizar la ciudad", aseguró el concejal de Hacienda, el nacionalista Juan José Martínez, quien agregó que a la bonificación indefinida y del 100% que se quiere aplicar a las terrazas hay que añadir la que se también se realiza en aquellos establecimientos que poseen toldos y sombrillas. "Con lo cual la actividad económica en Santa Cruz, no tiene coste", añadió.



"Es voluntad del grupo de Gobierno seguir con la política de reducción de la carga impositiva en Santa Cruz, y para ello propone establecer una bonificación del 100%, con carácter indefinido, a la ocupación del dominio público con mesas y sillas de terraza, con finalidad lucrativa", afirmó el edil para precisar que estas medidas han permitido que en los últimos años muchos negocios hayan podido ampliar sus terrazas en más de un 20% sin dificultar el tránsito de los ciudadanos por las aceras.



Otro de los asuntos que se debatirá en la sesión plenaria de hoy también permitirá eliminar la cuantía que los vecinos pagan -unos 26 euros- cuando acuden al Ayuntamiento para solicitar un documento que requiera un estudio previo.



"La aplicación de esta tasa supone una recaudación de unos 37.000 euros al año", comentó Martínez, quien precisó que la cantidad recaudada "no es muy significativa, sobre todo si se tiene en cuenta los costes que genera su gestión".



En concreto, la propuesta del equipo de Gobierno al pleno es que se exima a los ciudadanos del abono de esos 27 euros por la emisión de certificado de empadronamiento y convivencia, de territorio, denominación y numeración de vías públicas, de distancia entre puntos del territorio municipal y de ocupación de vivienda.



"Con esta reforma, el Ayuntamiento elimina costes operativos derivados del cobro y gestión de estas cantidades, al tiempo que beneficia al ciudadano eliminando trámites y costes en la emisión de documentos", manifestó el concejal.



La última modificación fiscal que se quiere aplicar está relacionada con las normas que regulan la tasa por prestación de servicios especiales de la Policía Local y circulación especial. En este caso, la nueva ordenanza actualiza la regulación de los supuestos en que se genera el pago de tasas por actuaciones especiales o de carácter extraordinario de agentes de la Policía Local. Con la nueva regulación, se elimina la emisión de informes previos de la Concejalía de Hacienda para la prestación de estos servicios con ocasión de rodajes, eventos públicos y actos culturales o deportivos.



La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González, manifestó que "con la reforma actualizamos los costes del servicio, que estaban desfasados, y que han de adaptarse al contexto actual, al tiempo que mantenemos la exención del pago de estas tasas cuando el servicio se produce en actos benéficos o no lucrativos".



Además, se actualizan los supuestos en que se produce un servicio extraordinario del cuerpo policial en casos en que sea necesario regular y ordenar el tráfico, o con motivo de la carga y descarga de materiales que ocupen la vía.



Asimismo, esta ordenanza recoge la actualización, por categorías profesionales, de los importes que percibirán los funcionarios de la Policía Local en estos supuestos, diferenciando entre los que se realizan en la jornada u horario habitual, de aquellos que se prestan en día libre de servicio, o bien en sábados, domingos y festivos.