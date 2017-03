Cuando emprender es un juego

Tan solo una hora hizo falta ayer para que la séptima edición de Tecnológica Santa Cruz, que se celebró en la mañana de ayer en el Teatro Guimerá, se convirtiera en trending topic en Twitter a nivel nacional. La cita reunió a emprendedores y seguidores de la tecnología, que pudieron presenciar una decena de ponencias magistrales, de la mano de expertos nacionales e internacionales. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recordó durante la presentación que Tecnológica Santa Cruz "se ha consolidado como un encuentro de primer nivel gracias a los asistentes que cada año tienen la inquietud por aprender, la ilusión y las ganas de compartir". Destacó que esta cita es "una gran iniciativa común que nos sirve para mejorar la ciudad". El regidor indicó que el Ayuntamiento no está solo, porque otras administraciones como el Cabildo de Tenerife también ponen en marcha acciones relacionadas con la tecnología" y recordó que el Parque Tecnológico de Cuevas Blancas vendrá a dar respuesta a todos los emprendedores.



A continuación, salió al escenario el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, quien sentenció que "el futuro de la Isla pasa por gente que acude a este evento" y añadió que "los proyectos en los que se trabaje estos días harán de Tenerife una Isla más competitiva". El edil no dudó en afirmar que " Tecnológica solo puede ser en Santa Cruz porque es en la capital donde arrancan las grandes cosas".



El humorista tinerfeño Darío López volvió a repetir como presentador de Tecnológica Santa Cruz y llenó de carcajadas el Teatro Guimerá. Fue el encargado de dar la palabra al primero de los ponentes, el periodista y humorista Manel Fuentes, quien habló de Modelos disruptivos y contenidos audiovisuales. El catalán no pudo evitar hablar de su experiencia en Antena 3 y comenzó haciendo un repaso por la evolución de la tecnología, que ha permitido ofrecer "pequeñas cápsulas de entretenimiento". Fuentes afirmó que la disrupción alrededor de la que giraba su ponencia tuvo lugar en 2007, cuando Steve Jobs inventó el iPhone y "la geolocalización cambió el mundo". Aseguró que "estamos aprendiendo a compartir, a probar, a medir, a innovar, a pivotar". Fuentes habló, además, del fenómeno youtubers e influencers y concluyó que "la televisión encuentra mucho talento en internet pero ningún contenido que haya triunfado en internet ha logrado hacerlo en televisión".



Darío López se encargó de dar su particular visión de la tecnología en clave de humor y aprovechó para presentar al segundo ponente, el periodista y director adjunto de El Español, John Müller, quien habló de las Las fuerzas de la sociedad digital en la economía, la política y el periodismo. El experto realizó un recorrido por la evolución de la humanidad para mostrar cómo la sociedad ha ido descodificando los mensajes. "Lo que importa es poder transmitir las habilidades", sentenció Müller y recordó la desglobalización en la que está entrando el mundo.



Cuando Tecnológica Santa Cruz ya era trending topic en Twitter a nivel nacional, Gina Tost, diseñadora gráfica, periodista especializada en tecnología y cofundadora de Geenapp, dio la ponencia Lo importante Vs. lo urgente. Destacó la necesidad de priorizar y dijo que, precisamente eso, la condujo a crear un servidor de vídeos en internet, incluso antes de que apareciera YouTube. Una enfermedad fue el germen del título de su ponencia y, a partir de ahí, el desarrollo de Geenapp ha centrado su carrera. "Innovar es estar en medio del mar, en un barquito, lejos de una tierra que no ves ni hueles, y remar sin saber cómo ni cuando vas a llegar", concluyó Tost.



David Macías, con más de diez años de experiencia en comunicación con vídeo para empresas online, salió al escenario con Por qué el social vídeo puede acelerar mi empresa. El experto realizó un repaso por los tipos de vídeos que triunfan en las redes sociales y dio las claves para conseguir la máxima viralidad de los contenidos audiovisuales. "Hay que comunicar a través de vídeos", sentenció Macías, quien aseguró que la llegada de un mensaje a través de un vídeo aumenta más de un 200% en comparación con un contenido escrito porque "la gente no tiene tiempo de leer".



El siguiente en salir al escenario fue Andy Stalman, licenciado en Relaciones Internacionales y en Periodismo, considerado uno de los mejores especialistas en branding -proceso de construcción de una marca- del mundo, y su ponencia se tituló Humanizando las marcas en el On y en el Offline. "No estamos ante una era de cambio, sino ante un cambio de era", aseguró al comienzo y explicó el significado del termino que él mismo ha acuñado: Brandoffon. "Somos una sociedad smartphonecéntrica pero lo que deberíamos ser es un sociedad humanicéntrica, deberíamos poner a la persona en el centro de todo", indicó y precisó que esta mentalidad "no pretende para nada dejar aparcado lo tecnológico, al contrario". "En 100 años estará todo automatizado menos las emociones humanas. La tecnología ya es nuestro sexto sentido", sentenció el experto.



El santacrucero Luis Alcalá, fundador de la agencia FreshCommerce, consultor en negocios online y especialista en eCommerce, fue el encargado de coger el relevo después de un pequeño descanso y habló sobre La rebelión de las pymes en ecommerce. Durante su ponencia habló de su propia experiencia en el campo del comercio electrónico, en el que ha trabajo durante más de diez años.



A continuación, Darío López volvió a traer el humor al Guimerá con sus aplicaciones para móviles al más puro estilo canario y dio paso a David Moreno, el cofundador de Hawkers Co, la marca que ha revolucionado el mercado de las gafas de sol. En su ponencia, Hawkers Generation, habló de su experiencia y de cómo la situación del mercado le condujo a emprender. "El producto no es la marca, la marca es el producto", sentenció el joven quien consiguió destacar en un mercado copado con un presupuesto de 300 euros.



Eduardo Arcos, fundador de Hipertextual, uno de los medios digitales en español más importantes en tecnología, ciencia y humanidades, se encargó de hablar de Cómo hacer rentable un medio digital nadando a contracorriente. "Estamos en mitad de una tormenta perfecta", aseguró Arcos y explicó que, para salir vivos, los medios "deben saber cambiar y centrarse en la calidad de contenidos".



La encargada de marketing de Wallapop, Gemma Escribano, se encargó de dar las claves para que las ideas del público tengan éxito. Con Mobile Marketing, cómo conseguir el éxito de tu app explicó que "no hay que esperar a que el producto sea perfecto para lanzarlo, porque cuando sea perfecto seguramente ya se habrán adelantado". Asimismo, habló de la posibilidad de publicitarse de manera gratuita, y recordó que Wallapop comenzó a funcionar sin tener ningún presupuesto destinado al marketing.



El broche de oro de la cita de la mañana lo puso el escritor Màxim Huerta con la ponencia ¿Quién quieres ser? La verdad y la mentira. "El amor es lo que mueve el mundo y también la tecnología", explicó el periodista quien añadió que contar mentiras se hace indispensable durante la promoción de cualquier producto en las redes sociales. "Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. ¡Inventémosla!", se despidió el escritor.