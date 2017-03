La capital realizará durante estos cuatro años varias obras hidráulicas

El concejal de Infraestructuras, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, ha anunciado que la ciudad desarrollará durante estos próximos cuatro años cinco obras hidráulicas que buscan mejorar el nivel de drenaje de la capital y cuyo importe total será de 18.573.785 euros y del que se dispone de 604.150 para este año.



Díaz-Estébanez argumenta que, en concreto, los puntos en los que se actuara serán: Anaga, que contará con 13 actuaciones; Centro-Ifara, con cuatro; Salud-La Salle con una; Ofra-Costa Sur, con seis y el Suroeste, con 14.



Dentro de la conmemoración del 15 aniversario de las riadas del 31M, señala que "desde el año 2002 se han asignado más de 42 millones de euros provenientes de las diversas administraciones para mejorar la situación de Santa Cruz de Tenerife".



Por otro lado, recalca que se han producido mejoras "bastante importantes" como las de la avenida Venezuela o Barranco Del Hierro", pero también admite que "nunca existe un riesgo cero", ya que estos asuntos no son fáciles de predecir.



Como dato, adelanta que en este año se invertirá alrededor de 3,5 millones de euros en actuaciones relacionadas con los pluviales de las diversas vías y en las que también se actuará con ayudas del Plan de Cooperación del Cabildo.



Por su parte, Eligio Hernández, concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento santacrucero, llevará hoy a pleno una pregunta dirigida al grupo de Gobierno en la que se les preguntará sobre cuándo se llevarán a cabo las actuaciones que están recogidas desde 2012 en el Plan Especial de Defensa frente a avenidas y, posteriormente, en el Plan Hidrológico Insular de 2015.



Estos documentos surgieron con la intención de ir corrigiendo las deficiencias que presenta la ciudad, pero parece que "si no se trata de figurar en una foto la corporación no tiene interés por intervenir y poner solución a estos problemas que se vienen dando desde hace años".



Por ello, añade que "no se ha hecho nada" en esta materia y que de 73 puntos calificados como peligrosos o con cierto riesgo "solo se han descatalogado o actuado completamente en 10".



A esto añade que no se invierte en la mejora de las canalizaciones por "falta de interés", puesto que al no ser obras que tengan un gran impacto social, "no les interesa invertir a pesar de que cada vez que caen cuatro gotas hay problemas".



Otro de los motivos que alega Hernández como causa de esa falta de interés es que "en muchas ocasiones dicen que no hay presupuesto o si se actúa se hace de manera puntual".



Desde su criterio, las zonas que considera como puntos negros en cuanto a un mayor peligro de sufrir desbordamientos son: Valleseco, María Jiménez y Cueva Bermeja.



Entre estos tres valora que el caso de María Jiménez es el más preocupante, pues su situación geográfica como las viviendas que se encuentran en sus márgenes pueden ser un gran peligro en el caso de producirse nuevos fenómenos de similares características, explica.



Acorde a esto, insiste en que aparte de las pocas actuaciones que se han realizado, en las que sí se ha trabajado "no se ha conseguido una reducción significativa del riesgo que tienen, pues no llegan a descatalogarse como zona peligrosa". Por ejemplo, argumenta que "hay zonas delicadas como el Barranco de Santos, pues a su paso por el Museo de la Naturaleza hubo varios problemas por el ensanche del canal, "aunque parece que en un futuro pretenden seguir realizando este tipo de tareas", aclara.



Como reflexión, el concejal se pregunta que por qué diez años después de haberse realizado diversos estudios indicando la peligrosidad de ciertos lugares "no se ha actuado todavía" para resolver estos problemas.