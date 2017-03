El Consistorio devuelve dinero a los alumnos de la Escuela de Música

El Ayuntamiento de Santa Cruz devolverá el dinero a los estudiantes que se han quedado sin clases de Percusión y de Música y Movimiento en la Escuela Municipal de Música. Según explicaron fuentes municipales, el motivo por el que se han suspendido dichas clases se debe a que "la profesora que las impartía tuvo que coger la baja" y el área de Cultura aún no ha encontrado a otro profesional que pueda impartirlas.



Pese a que el Consistorio chicharrero devolverá dichas cuotas a los afectados, la concejal de Sí se puede Yaiza Afonso criticó la poca capacidad del área de Cultura para buscar una solución que permita a los alumnos, en su mayoría niños, continuar con sus clases. "Esto no resuelve el tiempo perdido, las ilusiones y el aprendizaje del alumnado de música", afirmó la edil. A juicio de la concejal, la respuesta del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) ante este problema "ha sido tardía y poco resolutiva".



Afonso anunciaba su intención de trasladar al pleno de este viernes las quejas de usuarios de la Escuela Municipal de Música sobre la suspensión de clases de Percusión y de Música y Movimiento. De esta manera, la concejal del grupo municipal ecosocialista Yaiza Afonso preguntará al pleno por las causas de que "no se hayan buscado alternativas para que el alumnado, mayoritariamente infantil, pueda disfrutar de sus clases y cómo es posible que la solución de devolución de las cuotas a día de hoy no haya sido ejecutada".



Igualmente, la concejal preguntará al grupo de Gobierno si se han pensado "nuevas formas de gestión para que, si otro profesor o profesora cogiera una baja médica, pudiera efectuarse la sustitución en tiempo y forma".



La concejal aseguró que el grupo municipal de Sí se puede ha recibido "en estos días multitud de quejas de usuarios y usuarias de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife" relativas a la suspensión de las clases citadas provocadas por bajas del profesorado y que han provocado suspensiones de periodos hasta de un año sin clase. Las personas usuarias trasladaron a la concejal ecosocialista su malestar porque la Concejalía de Cultura no ha ofrecido "alternativas de profesorado que sustituya dichos periodos".