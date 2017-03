El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre el 11 de mayo el periodo voluntario de cobro de los impuestos municipales

El próximo 11 de mayo arrancará el periodo voluntario de cobro de los impuestos y tasas municipales de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, y hasta el próximo 14 de julio, se deberán pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (contribución); el IBI de Características Especiales (Puertos y Refinería); el rodaje de vehículos, y las tasas de basura, vado, reserva de aparcamiento y de cajeros automáticos.

El Ayuntamiento de la capital remitirá a los domicilios de los contribuyentes las cartas de pago para que puedan realizar el abono de los citados tributos en las siguientes entidades bancarias: Banca March, BBVA, Caixa, Banco Santander, Bankia, Cajasiete y Banco Popular. Asimismo, se podrán pagar los impuestos a través de la pasarela habilitada en la página web del Ayuntamiento (www.santacruzdetenerife.es) en el apartado Quédate con el tres, siendo necesario para ello la carta de pago.

En el caso de que la carta de pago no llegue al domicilio, esta podrá ser obtenida en una oficina municipal de atención ciudadana, como la sede de la Granja u Ofra, o en el área privada de la sede electrónica del Ayuntamiento, a la que se puede acceder con usuario y contraseña, certificado electrónico o DNI electrónico.

A aquellos contribuyentes que tengan domiciliado en sus bancos el abono de los impuestos se les cobrará durante los últimos días del periodo voluntario, es decir, en julio. Asimismo, se beneficiarán de una bonificación del 3%. El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de publicidad para animar a los ciudadanos y entidades que aún no han domiciliado el pago a que utilicen esta alternativa, porque "ofrece múltiples ventajas". Estos podrán hacerlo hasta el 11 de abril. Las domiciliaciones que se realicen con posterioridad se aplicarán al cobro de tributos del próximo ejercicio.

El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, destaca que, además, con la domiciliación se evita que un "olvido" pueda causar un perjuicio, al iniciarse el periodo ejecutivo con el consiguiente devengo de recargos e intereses de demora, evitando así situaciones indeseadas, como embargos. La documentación necesaria para domiciliar es la orden de domiciliación debidamente cumplimentada y firmada por el titular de la cuenta corriente. El formulario se encuentra colgado en la página www.santacruzdetenerife.es, pudiéndose presentar en cualquier oficina municipal o en la sede electrónica.

El Consistorio avisa de que si los impuestos no se abonan en el periodo voluntario, se procederá a recargar automáticamente un 5%, a través de la vía ejecutiva. Una vez notificada la providencia de apremio, requiriendo el pago, el recargó pasará a ser del 10%, y si no se atiende en dicho plazo, dicho porcentaje aumentará hasta el 20%. También se exigirán intereses de demora y en último lugar se procederá al embargo de bienes y derechos. No obstante, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento para que de forma cómoda puedan cumplir sus obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal.

El área de Hacienda de Santa Cruz prevé recaudar este año con estos impuestos más de 80 millones de euros. En 2016, se recaudaron 79,3 millones, de los que 67,5 se obtuvieron en periodo voluntario y 11,7 por vía ejecutiva, es decir, por embargos. Martínez destacó que por ambas vías la recaudación ha mejorado con respecto a 2015, produciéndose un incremento del 3,4%. En cuanto a la inspección tributaria, que es la que se viene realizando a las empresas de la ciudad cuyos ingresos al año superan el millón de euros para evitar los fraudes, el Ayuntamiento consigue recaudar unos tres millones al año.

Ante cualquier duda, el ciudadano puede acudir a las Oficinas de Atención al Contribuyente en la sede del Parque de La Granja o de Ofra, o bien enviar un correo a la dirección administraciontributaria@santacruzdetenerife.es.