Cáritas castrense surge como proyecto social para dar voz a los mayores militares

El proyecto Cáritas castrense nace en la capital tinerfeña para ayudar a los militares jubilados. La iniciativa, que comenzará a funcionar el próximo día 29 en Almeyda, tiene por objetivo no solo cambiar la situación de desamparo social a la que se ven avocados muchos de estos profesionales cuando se desvinculan de las Fuerzas Armadas, sino también para ayudarles en el asesoramiento jurídico y administrativo, dándoles voz para que reclamen sus necesidades.



"Cuando las fuerzas merman de todos aquellas personas que han dedicado gran parte de sus vidas a las Fuerzas Armadas, muchos no saben qué hacer ni a quién dirigirse para un simple trámite administrativo. Por ello, nace en Tenerife Cáritas castrense, con la finalidad de dar voz a nuestros mayores militares y avanzar en la búsqueda de soluciones", explicó el Teniente Coronel del Arma de Transmisiones, Carlos Moreno, quien añadió: "En un palabra hacer al mayor el dueño de su destino; no que el destino se adueñe del mayor. Ahí, pretendemos estar nosotros. Ahí pretende estar Cáritas castrense de Tenerife".



Carlos Moreno, quien lleva trabajando dos años en la puesta en marcha de este proyecto, recalca que "no se trata de suplir a la familia ni de tutelar una situación, sino de sumar, de avanzar en la búsqueda de soluciones, desde la fortaleza que da la unión".



Pero en este proyecto no se encuentra solo ya que cuenta con otros colaboradores. Así, Luis Waldo llevará el voluntariado, Antonio Palacios, será el ecónomo, Mari Carmen desempeñará el papel de secretaria y Teresa Rodríguez es la psicóloga de esta proyecto.



"No estamos hablando de un proyecto económico, sino social. El militar cuando se retira tiene una pensión digna, pero a veces no sabe a qué organismo ha de acudir para una simple petición. Los militares estamos acostumbrados a obedecer pero no a pedir", sentencia Moreno, con experiencia en el voluntariado, no en vano ha colaborado durante varios años con Proyecto Hombre. Cáritas castrense pretende asesorar al militar retirado, luego intentar gestionar su petición y por último hacer un seguimiento pormenorizado de su caso. Lo primero que van a hacer es trabajar a nivel de gestión para poder elaborar una guía de necesidades y luego una bolsa de voluntariado.



"Hay domicilios donde personas de cierta edad no pueden o no saben cambiar una cosa tan sencilla como un bombillo de la luz. Esta población militar hasta ahora era invisible y a raíz de la crisis han comenzado a salir pero con dificultad", narró a la opinión de tenerife Carlos Moreno, que estuvo acompañado de Teresa Rodríguez que se encargará de la atención psicológica de toda esta población militar retirada.



"Hay que tener en cuenta que el militar cuando entra a servir en las Fuerzas Armadas jura derramar hasta la última gota de su sangre, lo que representa un deber de gratitud y por otro, la movilidad geográfica de su profesión conlleva la pérdida de las raíces familiares", afirmó Moreno para agregar: "Si a eso se le une que las ayudas del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) están condicionadas a la existencia de crédito suficiente, esto provoca una reducción de los recursos, por lo que algunas de ellas se suspendieron en 2013 y el recurrir a las administraciones civiles en busca de ayuda se convierte en un entorno completamente desconocido. De ahí el papel de Cáritas castrense".