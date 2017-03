Los divorcios disminuyen un 17%

Las 669 demandas de disolución matrimonial -es decir, demandas de divorcio y de separación, tanto de mutuo acuerdo como las que fueron consensuadas- presentadas en los juzgados del partido de la capital tinerfeña durante el año pasado supusieron una disminución del 17,05% respecto a las registradas en 2015, que fueron un total de 813 disoluciones, según los datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Dicha reducción en las demandas de disolución matrimonial afectó tanto a los divorcios como a las separaciones y, además, también se produjo una caída entre aquellos procedimientos incoados en los órganos judiciales capitalinos en los que hubo consenso o acuerdo entre las parejas como aquellos en los que no lo había.



De esta manera, los divorcios consensuados pasaron de 438 en 2015 por los 352 al año siguiente, lo que representó una disminución del 19,64%, mientras que los divorcios no consensuados cayeron desde los 348 registrados en 2015 a los 300 contabilizados a finales de 2016, lo que supone una reducción porcentual del 13,8%.



Respecto al número de separaciones matrimoniales, en el que también hubo una reducción de las mismas, los datos reflejan que en 2015 hubo 18 separaciones consensuadas por nueve no consensuadas mientras que el año pasado, los juzgados conocieron 11 separaciones de mutuo acuerdo por seis separaciones no consensuadas. Es decir, que las separaciones consensuadas y las no consensuadas cayeron justamente a la mitad de un año a otro.



Donde no hubo reducción en las cifras, sino una subida bastante acentuada fue en la modificación de las medidas establecidas en procedimientos ejecutados con anterioridad. En este capítulo, los juzgados de la capital tinerfeña registraron en 2015 un total de 173 modificaciones de medidas no consensuadas por las 263 modificaciones de medidas no acordadas entre las parejas en 2016. El incremento de este apartado subió de manera muy sensible respecto a los datos que se conocían de años anteriores donde si habían incrementos o disminuciones, estas eran mucho menos acentuadas. Así, el aumento de la modificación de medidas no consensuadas aprobadas se elevó a un 34,3% más que en 2015.



En los meses de verano se registraron menos procedimientos de disolución matrimonial, ascendiendo a 130, mientras que en el primer trimestre fueron 142; en el segundo, 212; y en el cuarto, 185.