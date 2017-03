El Suculum debate en la parada de guaguas

La Peña de la Higuera, en El Suculum, tiene su sede, que comparten mayores y jóvenes, en un lugar no habitual: la parada de guaguas de la línea 945. Allí comparten tertulia vecinos de un barrio que comenzó su historia entre los años 60 y 62 del pasado siglo. Época de importante crecimiento en la ciudad santacrucera al calor de algunos de los años dorados de la construcción y la labor pesquera. Por entonces, muchos de los residentes chicharreros trabajaban en el mar y el hormigón.



Con el boom demográfico que tuvo lugar en esos años, la emigración fue un episodio habitual en la conformación social capitalina. Los vecinos de los pueblos interiores de Punta de Anaga emigraron hacia las zonas de mayor cercanía a la urbe. La mayoría de los cabezas de familia trabajaban en la construcción y se vieron obligados a trasladarse con sus familias a barrios más próximos a su lugar de trabajo; otros no vieron otra solución más que marcharse fuera.



Así, las zonas costeras del distrito de Anaga, como San Andrés, María Jiménez, Cueva Bermeja y El Suculum, comenzaron a convertirse en las mejores opciones para estos trabajadores y sus familias, que llegaban del campo. El Suculum creció de forma notable en esos momentos por la singularidad de su ubicación entre la playa y el medio rural, con las miras puestas a convertirse en un núcleo de población consolidado muy cerca del centro urbano.



Su nombre originariamente fue siempre el de Barrio de San José, no obstante, y ya muy cerca a sus inicios, fue rebautizado como El Suculum con motivo del apodo de un ya emblemático vecino teguestero de nombre Miguel Díaz Rodríguez, más conocido como Miguel el Suculum.



Elba Pérez Castro, vecina del barrio, relata la simpatía con la que Miguel Díaz animaba todos los tenderetes y fiestas que tenían lugar en el pueblo. "Siempre cantando y bailando el sucu-sucu", el compás que le otorgó espontáneamente apodo a él y a su barrio. Aquel Sucu sucu fue una famosa canción del artista Tarateño Rojas (1959), que pronto se convirtió en todo un éxito mundial y un clásico de las fiestas de todos los pueblos. Miguel la cantaba en las reuniones o festejos vecinales, especialmente durante las visitas de los pequeños circos que montaban en El Cercado. "El vaivén del sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar".



Y sucu-sucu que dio El Suculum. La crónica de este enclave está llena de curiosidades y de hechos que prácticamente son desconocidos para la mayoría de los santacruceros desde su origen, cuando empezaron a levantarse las primeras viviendas. Poco más que algunas primeras casas, que no tenían ni agua ni luz, había entonces en El Suculum. "No teníamos nada", explican algunos de los vecinos más antiguos. Así que hizo falta lucha, algo de picardía y algunas peripecias para sacar el barrio adelante.



Y se hizo la luz



No fue hasta finales de la década de los setenta del siglo pasado, con la transición democrática, cuando el barrio logró estar por fin adaptado, tiempo después incluso de la construcción de la dársena pesquera. Fue por ese entonces cuando el barrio fue acondicionado con un sistema de aguas y luz eléctrica. Hasta entonces, "escapábamos como podíamos, con camping-gas, velas y lo que Dios nos daba", detalla Elba Pérez.



Entonces incluso ducharse era una area difícil: los vecinos cogían el agua de los barrancos y la cargaban hasta sus hogares varias veces al día. La televisión funcionaba por batería y un taxista se las llevaba todos los viernes a la dársena pesquera para cargarlas y las traía de vuelta a las familias al día siguiente a cambio de 100 pesetas.



Las mujeres se acercaban a San Andrés en busca de pescado y lo cargaban en cestos sobre sus cabezas por un antiguo camino hasta las zonas altas de Anaga, Chamorga o Afur, para intercambiarlo por papas o ñames.



Los fines de semana los vecinos también levantaban sus propias viviendas. "Si había que poner un techo nos ajuntábamos todos", recuerda Elba Pérez.



"La primera tubería que hubo en este pueblo la compramos nosotros", recordóuno de los residentes de la zona. Durante la dictadura, cuando los vecinos redactaron un formulario para solicitar la instalación de un sistema de aguas en el pueblo omitieron añadir El Suculum al inscribir el nombre del barrio y lo presentaron como Barrio de San José. Se dice que aprobaron su resolución creyendo que Barrio de San José hacia referencia a un barrio de La Cuesta, por eso los suculuneros, desde que recibieron el sí, compraron las tuberías y las fueron colocando. Para cuando pudieron darse cuenta en el Ayuntamiento, los vecinos ya tenían agua en el pueblo, tal y como recuerda Elba Pérez.



Con los años, la población de El Suculum se ha reducido, y desde el cambio de siglo los jóvenes no son la parte más numerosa de este lugar. Y, sin embargo, ancianos y jóvenes comparten un punto de tertulia y recreo común.



A la entrada del pueblo, situada justo al lado derecho de la carretera de subida, está esa parada de guaguas de la línea 945, que ha sido bautizada como la sede oficial de la Peña de La Higuera. Este rincón se ha convertido en uno de los lugares predilectos para la charla vecinal, tan es así, que desde hace un tiempo se habla de un "turno partido" entre los jóvenes y los más ancianos. "Los viejos van por la mañana y los pibes por la tarde, se turna la peña", aclaró el presidente de la Asociación de Vecinos entre risas. Ya en el interior del barrio, otro de los espacios predilectos para la reunión se encuentra detrás de la torreta que se erige frente a la Asociación de Vecinos en la calle Nila. Y, por supuesto, la plaza de la ermita, que recibe el nombre en honor a Miguel Díaz El Suculum.



La ermita de San José de Nazaret tiene también su intrahistoria. "El Cristo lo trajimos nosotros hasta aquí desde el antiguo Hospital de Los Dolores", relata una vecina. Esta ermita es relativamente nueva - fue inaugurada en 2005- y consagrada por el obispo de la Diócesis de Tenerife, Bernardo Álvarez, en 2007. En esta capilla se celebra misa todos los miércoles, y al término de las oraciones, los vecinos bajan a la Asociación a "comer dulcitos y tomar un agüita".



Desde principios de esta pasada semana, los vecinos de El Suculum se preparan para las fiestas de su patrón, San José. El viernes comenzaron las celebraciones con castillos hinchables y talleres para los más pequeños.



Una misa canaria abrió los festejos ya por la noche, a la que le siguió la entrega de reconocimientos que este barrio otorga anualmente a una institución y a un vecino por su labor social. Finalizada la entrega de premios, una orquesta amenizó el ambiente al resguardo de la carpa de la plaza Miguel Díaz.



Ayer, el barrio disfrutó de la visita del Coro de Igueste, que musicó otra misa en honor al patrón. Ya por la noche, una nueva guarnición de baile. Esta noche los suculuneros vuelven al tenderete para continuar festejando.