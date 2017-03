La escala más emotiva del 'Juan Sebastián de Elcano'

La principal lección que se llevan los guardiamarinas que se forman a bordo del Juan Sebastián de Elcano es la de la convivencia con los compañeros. Son muchas jornadas en alta mar, sin pisar tierra y durmiendo juntos en las angostas dependencias del emblemático buque. Aprenden también a usar el sextante, el manejo de las velas, nociones de astronomía e idiomas. No obstante, el recuerdo que perdura es el de los amigos y la convivencia.



El buque escuela, emblema de la Armada Española, llegó ayer al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Es la segunda escala del crucero número 89 de Elcano desde su entrega a la Marina. Salió hace una semana de Cádiz, como es tradición, y llegó a la capital tinerfeña gracias a las buenas condiciones meteorológicas. Fue recibido por la Banda de Música Municipal, el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior, y una representación de la Asociación Histórico Cultural de la Gesta del 25 de julio de 1797.



El comandante del buque, el capitán de navío Victoriano Gilabert Agote, aseguró que para la famosa embarcación es ya una tradición pisar tierra en uno de los dos puertos canarios. "Alternamos entre el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife. Estamos encantados de venir. Somos siempre muy bien recibidos y nos sentimos tremendamente queridos aquí", indicó.



Elcano es el barco que más millas ha recorrido en el mundo. Son más de 1.734.504, el equivalente a realizar más de 54 vueltas al mundo. Desde su construcción, este singular velero, casi sin interrupción y todos los años, ha efectuado cruceros de instrucción con los alumnos de la Escuela Naval a bordo. Este año se repite la tradición: 240 personas viajan en el buque y 76 de ellos lo hacen en periodo formativo para convertirse en los futuros oficiales de la Armada Española.



Abierto al público



Como es costumbre, y con la intención de acercar el importante patrimonio de Elcano a los santacruceros, se ha previsto un horario de visitas para todos los que deseen subir a bordo y sentirse como auténticos marineros. El barco podrá ser visitado hoy desde las 11:00 a las 13:00 horas y entre las 15:00 y las 18:00 horas. Además, el público que lo desee "podrá asistir a las 10:00 horas al Santo Sacrificio de la Misa que se celebra a bordo. El acceso para las visitas será en la vía peatonal por el Muelle Norte", explicaron desde el Ministerio de Defensa.



Mañana lunes no habrá visitas y los guardiamarinas realizarán varios recorridos culturales. Uno de ellos tiene como destino el municipio de La Laguna, donde, entre otros lugares, podrán acercarse hasta la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. No en vano, la Real Compañía de Guardias Marinas celebra este año sus 300 años de historia. Es, por tanto, un producto de la Ilustración española, como la propia Económica.



El comandante Gilabert también dio cuenta durante la recepción a los medios de comunicación de que uno de los puntos del mundo donde más visitan el barco es siempre el puerto tinerfeño. "Unas 2.000 personas vienen al día a conocer nuestro barco. Lamentamos que se forme cola pero para nosotros es un auténtico orgullo que vengan tantas personas", precisó.



"Este barco llama mucho la atención porque de alguna manera nos lleva hacia otra época. Además tenemos una forma de navegar que ya no es la habitual y los visitantes se interesan mucho por eso y por cómo es la vida en alta mar", añadió Gilabert.



El comandante explicó que hasta llegar a Tenerife los tripulantes de Elcano han tenido una buena travesía. "Han sido días con vientos favorables, un viento frescachón que ha hecho que el barco se mueva bastante. Hemos venido a vela casi todo el tiempo", añadió. El viaje de Elcano se extenderá durante cuatro meses y medio.



La travesía llevará a sus tripulantes hasta América, primero, y hasta el norte de Europa después. Zarparán este martes desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife para cruzar el Atlántico hacia Santo Domingo (República Dominicana) y Nueva York (Estados Unidos). A continuación volverán a España para participar en los actos de celebración del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas en Marín (Pontevedra). Será durante los primeros días de junio.



A continuación se dirigirán hacia el norte de Europa, donde harán escala en Dublín (Irlanda), Den Helder (Países Bajos) y Amberes (Bélgica). "El crucero de instrucción finalizará con la llegada del buque a Marín el 12 de julio", precisaron fuentes de la Armada. No obstante, el viaje concluirá definitivamente el día 21 del mismo mes al llegar a La Carraca, en Cádiz.



Los oficiales del buque ofrecieron un pequeño recorrido por el navío. Pese a la intensidad del trabajo -con los marineros poniendo todo a punto para recibir a los visitantes santacruceros- dieron algunos detalles sobre la vida a bordo. Por ejemplo, Elcano carga en Tenerife la mayoría de los productos frescos para alimentar a la tripulación. Cargaron, entre otros alimentos, numerosos sacos con papas. "La fruta, por ejemplo, empieza a escasear cuando pasan las semanas porque no aguantan tanto tiempo. A continuación empezamos a consumir yogures y fruta enlatada", comentó un oficial.



Otra de las curiosidades de la vida en el barco es el equipo médico que transportan. Una doctora y una enfermera viajan con ellos pero en las travesías más largas incorporan además un cirujano y un anestesista. "Normalmente si pasa algo se trata de trasladar al enfermo a puerto pero hay ocasiones en las que estamos muy lejos de la costa", indicaron.



La embarcación tiene sus propias bombas para depurar el agua para el consumo de los tripulantes y se realiza además una labor de compactación de las basuras que no son orgánicas para poder almacenarlas hasta llegar a puerto.



Finalmente, y aunque los sistemas de comunicación han mejorado bastante y disponen de internet, todo depende de la cobertura. Es una parte más de una aventura única que, según los tripulantes de Elcano, "no se olvida nunca".