Activado el protocolo por envenenamiento en Igueste

El acceso al barranco de Igueste de San Andrés, hasta su desembocadura en el mar, está prohibido de manera temporal. La Unidad del Medio Natural del Ayuntamiento de Santa Cruz ha activado el protocolo de envenenamiento, balizando todo el cauce, ante el hallazgo de 22 animales muertos en la zona, entre los que se encuentran tórtolas, palomas, gallinas, patos, gatos y dos ejemplares de pollas de agua, una especie protegida. Los hechos ya están siendo investigados por la autoridad judicial.



Sebastián Martín, jefe de Equipo de la Unidad del Medio Natural, anteriormente llamada Unidad de Montes, cuenta a la opinión de tenerife que todo empezó el pasado lunes, cuando la Asociación de Vecinos de Igueste de San Andrés, y varios residentes en la zona, contactaron con el servicio de Medio Ambiente y con la Policía Local para denunciar que en el barranco había animales muertos que podrían haber sido envenenados. Los agentes inspeccionaron la zona y efectivamente localizaron los cadáveres de 22 animales, algunos de ellos en el agua, activando el protocolo de envenenamiento.



Muestras



Estos pusieron en conocimiento del Juzgado lo sucedido, iniciándose las investigaciones correspondientes, que continúan hoy en día. La Unidad de Medio Natural tomaron muestras de agua y retiraron cada uno de los ejemplares muertos hallados, con los correspondientes equipos de protección. Una vez finalizadas estas actuaciones, es a partir del miércoles cuando el servicio de Medio Ambiente del Consistorio chicharrero ordena el balizamiento del cauce del barranco de Igueste de San Andrés e instala la correspondiente señalización, recomendando a la población que no se acerque a la zona ni que esté en contacto con el agua ni con los animales.



"Visto lo que nos encontramos, hemos tenido que tomar medidas para garantizar la seguridad y evitar riesgo en la salud pública", apunta el jefe de Equipo de la Unidad del Medio Natural del municipio chicharrero.



Sebastián Martín explica que las muestras de agua recogidas fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, donde también se tomaron muestras del hígado de los animales muertos. De allí, han sido enviadas al Servicio de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. "Confiamos en que los resultados estén en unos 30 días", añade.



Durante estos días, señala el jefe de Equipo de la Unidad del Medio Natural, en el Juzgado se están tomado declaraciones a los vecinos de la zona. Martín comenta que en el caso de que se confirme que se ha producido un envenenamiento y se encuentre al culpable, este podría enfrentarse a penas de cárcel, pues se trata de un delito penal, "ya que también estamos hablando de especies protegidas, como la polla de agua".



La anteriormente llamada Unidad de Montes del Ayuntamiento de Santa Cruz no descarta que se encuentren más animales muerto. "Seguimos realizando inspecciones en la zona y recomendando a la población que no se acerque a la misma por seguridad. El balizamiento del cauce se mantendrá durante unos 15 días más como mínimo", apunta Sebastián Martín.



Los vecinos de Igueste de San Andrés están preocupados ante lo ocurrido y desconocen cuáles son las causas. Confían en que se llegue hasta el final de la investigación con este caso.