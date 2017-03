El Congreso deroga la reforma laboral de la estiba con la mayoría de la oposición

El Congreso de los Diputados derogó ayer el real decreto ley de reforma del régimen laboral de los estibadores. La votación se saldó con 175 votos en contra (los del PSOE y Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 142 votos a favor (los del PP, UPN y Foro Asturias y PNV), y 33 abstenciones (las de Ciudadanos, más un error de Unidos Podemos). Se trata de la tercera vez en la historia de la democracia española que no se convalida un real decreto ley. En 1979, la Diputación Permanente rechazó la convalidación de la prórroga de la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento y, en 2006, la norma relativa a impuestos sobre el tabaco, aunque en esa ocasión la derogación se produjo por un error en la votación.

Esta falta de respaldo de la reforma diseñada por el Gobierno popular para la liberalización de la estiba provocó que los sindicatos desconvocaran ayer la huelga que iban a iniciar hoy mismo. El presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, explicó ayer, tras la votación celebrada durante la mañana en el Congreso de los Diputados, que los trabajadores estaban llamados a secundar paros parciales en la estiba durante hoy y el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Así los representantes de los trabajadores, que siguieron el debate y la votación en el hemiciclo, anunciaron la desconvocatoria de la huelga para continuar con las negociaciones junto con la patronal y el Gobierno. Además, ya habían desconvocado las huelgas de los días 6 y 8 de este mes.

El portavoz de los estibadores en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Morín, coincidió con Antolín Goya -ambos asistieron a la votación desde la tribuna de invitados del Congreso- y explicó ayer a este rechazo del Congreso no es una victoria, sino que supone un nuevo punto de partida. "Ahora nos toca empezar de nuevo y vamos a mantener nuestro talante negociador", indicó Morín, quien recordó que "disponemos de una propuesta realizada por varios catedráticos de Derecho Laboral que daría estabilidad a nuestro sector". "Si nos presentan un documento que valga la pena, lo vamos a aceptar", adelantó el portavoz.

De este modo, aseguraron ayer que confían en que se abra ahora "una mesa negociadora seria y rigurosa" en la que participe el Gobierno y todos los agentes del sector "para lograr que la modificación del modelo de estiba para dar respuesta a los requerimientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea un documento consensuado, con el que se identifiquen las distintas partes". Y es que la reforma proyectada por el Ministerio de Fomento tenía como objetivo liberalizar la contratación de los estibadores para, así, acatar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2014, y por la que, además, el Gobierno tendrá que abonar una multa de 21.000.000 de euros.

Los estibadores se encargaron ayer, además, de responder a algunas de las últimas declaraciones realizadas por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y afirmaron que esperan que las promesas manifestadas por el ministro "sean ciertas". Víctor Morín aseguró que "De la Serna se presentó en la reunión técnica que se celebró el miércoles sin haber avisado y dio a entender que habíamos llegado a un acuerdo aunque ni los sindicatos ni la patronal estábamos presentes, únicamente se reunieron los abogados". De este modo, precisó que "no hay ningún acuerdo sobre la subrogación de los empleos ni en lo referente al plan de prejubilaciones que anunció el ministro".

Asimismo, el ministro de Fomento aseguró ayer tras la votación en el Congreso que "la no convalidación del decreto conllevará una segunda multa millonaria de la Unión Europea" y añadió que "España se expone a que el Tribunal de Justicia le imponga una multa de 134.000 euros al día". No obstante, el portavoz de los estibadores en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife precisó que "el Gobierno tiene hasta el día 24 de este mes para legislar él mismo y, hasta entonces, la multa no se hará efectiva". Añadió, además, que "lo que no puede pasar es que nos culpen a los trabajadores de toda esta situación".