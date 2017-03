Los estibadores rechazan el acuerdo ante la falta de la mesa de negociación

Los estibadores rechazan cualquier tipo de acuerdo posible puesto que "el Ministerio de Fomento no ha convocado una reunión de negociación, a pesar de que empresarios y trabajadores solicitaron su presencia como única vía para la garantía de la resolución de este conflicto". La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar lamenta que únicamente se haya convocado una reunión técnica en la que se espera que los empresarios ofrezcan los datos solicitados por los trabajadores de la estiba. Los empleados reiteraron ayer que "no se trata de un problema entre patronal y estibadores, sino un conflicto derivado de un real decreto autoritario e intransigente que extingue la profesión de estibador, creado por el Gobierno".



El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, destacó ayer "la inexistente posibilidad de acuerdo si no se crea un cauce para ello" y afirmó que, "a día de hoy, los estibadores no han visto un solo documento con una propuesta y no entienden lo que significa un 'instrumento normativo de otro rango', al que se ha referido en los últimos días el ministro de Fomento".



"La única solución factible pasa por la modificación del decreto", sentenció Antolín Goya, quien añadió que "lo que no nos parece de recibo es tener que acatar un instrumento normativo como el decreto ley, que nos condena a la muerte laboral para que después se cree otro instrumento normativo que, supuestamente, nos devuelva al mercado". No obstante, concluyó Goya, "confiamos en que el resto de grupos políticos continúe con el discurso que han tenido hasta ahora; pues el sector, estratégico para el país, tiene una necesidad imperiosa de estabilidad y esta es perfectamente compatible con el respeto a los derechos de los trabajadores".



El PP pide alternativas



El Partido Popular pidió ayer a los partidos políticos que no quieren apoyar la convalidación del Real Decreto Ley de reforma de la estiba que presenten alternativas y negó que alguna formación haya pedido incluso tramitarlo como un proyecto de ley para que pueda recibir enmiendas. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, confió en que la patronal y los sindicatos puedan llegar a un acuerdo antes del debate de convalidación que tendrá lugar mañana para "sacar adelante el real decreto" y reiteró que su partido sigue hablando con todas las formaciones políticas.



"Esperemos que estas conversaciones lleguen a buen puerto. Estamos abiertos a propuestas. Si quieren que se tramite como proyecto de ley, pues que lo pongan encima de la mesa", dijo Hernando. El portavoz popular instó a que los partidos aporten "ideas", ya que no han escuchado alternativas, aunque "quieren cumplir la sentencia de la Unión Europea, pero luego no aceptan la convalidación del decreto". "En principio puede haber un acuerdo entre las partes e intentaremos sacar adelante el real decreto", aclaró, tras recordar que es obligación del Gobierno esta modificación legal a la que obliga la UE y al cumplimiento de sus sentencias.