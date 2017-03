De León: "Hay que cambiar la forma de trasladar a las candidatas por la calle para garantizar su seguridad"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife modificará la forma en la que son transportadas las candidatas a Reina del Carnaval durante las fiestas del próximo año. La concejal de Fiestas, Gladis de León, precisó que "tenemos cosas que mejorar, y yo destacaría las plataformas que trasladan a las candidatas en la calle" y añadió que "no hay coches grúas adecuados para esta tarea y algunas de las fantasías quedan muy pegadas al coche", lo que no garantiza la seguridad de las chicas, y resta vistosidad a los desfiles. "Queremos solucionarlo pero no es una tarea fácil porque son trajes muy altos, que no se pueden trasladar en una carroza convencional porque llegarían entonces a las catenarias del tranvía, por lo que tienen que ser plataformas bajas para ser seguras", destacó la edil.

Gladis de León indicó que el Ayuntamiento también desea mejorar, el próximo año, el concurso de Ritmo y Armonía, que durante esta edición del Carnaval experimentó un salto cualitativo puesto que se dotó de una iluminación sin precedentes a este certamen que se celebra en la avenida de Anaga. "Estamos muy contentos con el Sambódromo al que dimos forma en la calle: es la línea por la que queremos seguir, pero no es el resultado que hubiésemos querido. Este año solo queríamos ver cómo funcionaba la idea", precisó la concejal de Fiestas.

Durante 2017 se abrieron, además, nuevos espacios de la capital al Carnaval, como el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que acogió la presentación del cartel y el tema de las fiestas, o el Parque Marítimo, que fue el escenario de la Gala inaugural. Gladis de León explicó que, "hace años, había actos muy sencillos, y que incluso se hacían en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, pero creo que el Carnaval hay que moverlo y hay que sacarlo para que lo pueda disfrutar todo el que quiera". Por esta razón, aseguró que "nuestra idea sigue por esa línea y queremos presentar el arranque del Carnaval en un lugar que no sea ni el Salón de Plenos ni el Recinto Ferial y, de hecho, ya tenemos pensado dónde vamos a hacer la Gala inaugural el próximo año", explicó.

En este sentido, el lunes se abrió el plazo para la elección del tema del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 y los interesados podrán votar, hasta el próximo 31 de marzo, para elegir entre El Carnaval sobre el hielo, La Fantasía, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, El Viejo Oeste, El Renacimiento, La Antigua Grecia y La Sabana. "Para nosotros en muy importante tener el tema porque, de ese modo, podemos empezar a tomar decisiones", explicó De León, quien añadió que "tenemos apuestas como el doble set, donde este año se colocaron las orquestas y dieron agilidad a los concursos, que han funcionado bien y tenemos que ver cómo podrían integrarse con un tema diferente". No obstante, la concejal precisó que "es bastante probable" que el próximo año la organización no cuente con el escenario giratorio que se estrenó en esta edición de las fiestas para la Gala de elección de la Reina.

Después de la presentación del cartel del Carnaval de este año, realizado por el artista grancanario Pepe Dámaso a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz, De León reconoció que "no sabemos cómo lo vamos a hacer el próximo año, si a través de un concurso o designando a alguien"; sin embargo, precisó que "queremos hacer un cartel que sea representativo del Carnaval". Así, aunque la concejal de Fiestas aseguró que el cartel no siempre tiene que estar vinculado al tema del Carnaval, adelantó que se presentará primero el tema y, más adelante, el cartel de las fiestas.

A pesar de los cambios que puedan producirse en el escenario del Carnaval, Gladis de León aseguró que "quiero seguir trabajando con Javier Caraballero, el autor del escenario. Es una persona maravillosa y que toca todos los palos". Asimismo, sentenció que "estamos contentos con el resultado de Enrique Camacho y su equipo en los últimos años, aunque para 2018 aún no tenemos nada decidido. Nos gustó mucho la línea de trabajo de Camacho. Tanto él como su equipo tienen mucha ilusión e ideas", explicó.

Tras algunos retrasos en la fecha de inauguración de la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la concejal Gladis de León aseguró ayer que este espacio abrirá sus puertas la primera semana de abril. "Hasta ahora, con la organización del Carnaval, no hemos estado al 100% con los últimos detalles de la Casa del Carnaval, pero desde el comienzo de esta semana ya estamos dotándola de contenido porque las obras del edifico ya terminaron hace semanas. Ese es nuestro próximo reto y, gracias al trabajo de I love de world durante este Carnaval, tenemos un legado de fotos y de vídeo fantástico que se podrá exponer en este espacio", aseguró la edil de Fiestas.