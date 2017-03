Los estibadores garantizan al Gobierno canario el abastecimiento en las Islas

Las Islas no quedarán desabastecidas de las mercancías que lleguen a los puertos canarios si finalmente los estibadores llevan a cabo las jornadas de paro previstas, como medida de presión al Gobierno de España en contra del Real Decreto Ley presentado por el Ministerio de Fomento para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a liberalizar la contratación de trabajadores de la estiba. En este sentido, el Gobierno de Canarias y los sindicatos portuarios acordaron ayer, martes, la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el abastecimiento en las Islas en caso de que finalmente haya huelga en el sector, con protestas que se iniciarían este viernes.

El portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, señaló ayer que el colectivo es "muy responsable", especialmente en las Islas, y tiene claro que no habrá "desabastecimientos radicales". Asimismo, afirmó que con los servicios mínimos fijados por el Gobierno de "12 horas y a pleno rendimiento, no habrá problemas con mercancías perecederas, frutas y material de primera necesidad, aparte de que si hubiera algún problema puntual en alguna industria, se actuaría", aseguró Goya.

La convalidación del Real Decreto en el Congreso de los Diputados se ha aplazado una semana para dar margen de tiempo a la patronal y los sindicatos con el fin de que puedan alcanzar un acuerdo. Por ahora, todos los partidos de la oposición han anunciado su rechazo al texto de Fomento, un documento que no ha sido consensuado ni con las partes implicadas ni con las formaciones políticas con representación en las Cortes.

Conscientes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, valoró ayer la "sensibilidad de los estibadores" porque son "conocedores de la dependencia" que tiene Canarias de los puertos y de que la población "no sea perjudicada" en caso de huelga. El presidente, tras reunirse con los representantes sindicales, mostró su apoyo a que los estibadores "defiendan sus derechos" pero también son "conscientes", dijo, de que forman parte de un "sector estratégico" para el Archipiélago. En esa línea, Clavijo comentó que su Ejecutivo apuesta por el "diálogo" y cree que es "compatible" el cumplimiento de la sentencia con que los trabajadores tengan el "mismo grado de protección" que otros sectores en los que también ha habido subrogación.

Sobre el aplazamiento de la votación del Real Decreto Ley en el Congreso, Clavijo comentó que su partido, Coalición Canaria (CC), no lo va a apoyar porque tal y como está ahora, supone "dejar al sector desprotegido".

Antolín Goya, por su parte, afirmó que la "única solución" para evitar la huelga es que Fomento negocie, y que en el Decreto Ley de reforma de la estiba se garantice la subrogación de los trabajadores y las condiciones de sus empleos. Goya añadió que el nuevo aplazamiento del Ejecutivo español para aprobar el decreto ley lo interpretan los estibadores como que no tiene apoyos suficientes para convalidarlo. Explicó que a los estibadores les "preocupa" que el ministro de Fomento "no hable de fórmulas de solución al conflicto" y opinó que desde el Gobierno español se quiere dar a entender que es un conflicto entre empresas y trabajadores. Pero eso no es cierto y la negociación está prácticamente bloqueada, precisamente, por no saber qué va a pasar con el decreto ley, afirmó Goya.

Los estibadores aseguran que España cuenta con margen hasta el próximo mes de junio para aprobar la reforma del sector de la estiba sin que el Tribunal de Justicia de la UE le imponga una sanción por no cumplir la normativa comunitaria.

Sin embargo, la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, advirtió ayer de que la CE tomará medidas contra España si el Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba no se apruebe en el Congreso antes del próximo 24 de marzo. "La Comisión Europea respalda plenamente el Real Decreto Ley, lo esperamos desde que hace dos años se dictó la primera sentencia en contra de España", indicó Bulc.