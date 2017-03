El César Manrique organiza mañana la cuarta edición del concurso Tu peluca me suena

El CIFP César Manrique, ubicado en Santa Cruz de Tenerife acoge mañana la cuarta edición de la iniciativa Tu peluca me suena, que en esta ocasión estará dedicada a la década de los años 80 del pasado siglo. Esta actividad nació en 2013 como un espectáculo de transformismo para todos los públicos que engloba diversas artes como el canto, la interpretación, el baile o el humor. En esta nueva edición el César Manrique presenta una cita ambientada en los años 80, donde se revivirán las canciones de aquellos años que tanto marcaron a una generación. Tu peluca me suena es una de las actividades del proyecto educativo César Manrique Cultural, realizado por los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos, que tiene como objetivo la organización de diferentes espectáculos y eventos a lo largo del curso escolar.



Esta cuarta edición de Tu peluca me suena dará comienzo mañana, a las 20:00 horas, y se prolongará, aproximadamente, durante dos horas y cuarto. Los participantes de este año son Eva Harrington, Yumalay Domínguez, Yosi Pérez, Michel Moralis, Drag Bithel, Lulú Shampoo, Nayala Ruiz y Tatiana Izquierdo. Además, la cita contará con artistas invitados como Anatóxica Sexcilia, Sefora Blanco, Santiguada -ganadora de la anterior edición de Tu peluca me suena-, Gissele Alvarado, Dita Dubois y Exhuberancia.



El jurado del concurso estará compuesto por el director de las galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Camacho; la ganadora del Certamen Miss España 2008, Patricia Yurena; y el ganador del Certamen Global Universe 2016, Alberto Casablanca. La gala estará presentada por Miss Caelum, transformista canaria, y Juan Antonio Cabrera, humorista y presentador de Televisión Canaria.



Tu peluca me suena es un evento gratuito y dirigido a mayores de 16 años. Como todos los eventos del proyecto César Manrique Cultural, tiene carácter benéfico y todos los donativos recaudados durante la celebración del espectáculo se destinarán a la organización sin ánimo de lucro Albergue Comarcal Valle Colino.