Las peripecias de 'Hugo', un perro perdido

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontró el pasado miércoles, en Villalba Hervás, un pequeño perro que se había perdido. Los agentes lo llevaron al albergue Valle Colino y durante el trayecto, Hugo, que así se llama el can, no quería sino ir sobre las rodillas de uno de ellos. Una vecina vio la foto del perro en el twitter de la Policía Local y se puso en contacto con una ciudadana que "estaba en Facebook buscando a su perrito". Esta aún no se lo puede creer y asegura que estará eternamente agradecida a todos los que la ayudaron a localizar a su Hugo. "Yo me lo encontré hace ocho años maltratado a golpes y abandonado. Han sido unas horas horribles para mí", ha indicado en las redes sociales su dueña.