La plantilla de estibadores desciende más de un 87% en las últimas cuatro décadas

La plantilla de estibadores se ha visto reducida en más de un 87% en las últimas cuatro décadas, es decir, de cada 100 empleados que trabajaban en los puertos tinerfeños hace 40 años, solo 13 realizan ahora las labores de carga y descarga. Así lo aseguró ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, quien explicó que hace cuatro décadas trabajaban en Tenerife "1.600 estibadores, ahora hay poco más de 200, su número se ha reducido muchísimo pero el número de mercancías que se mueven ha aumentado considerablemente".

El conflicto de los estibadores lleva coleando desde diciembre del 2014, fecha en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que advertía a España de que está vulnerando el Tratado y que debía modificar la legislación portuaria para la prestación del servicio de manipulación de mercancías y liberalizar el sector -hasta ahora las empresas solo podían contratar a aquellos profesionales que estuviesen inscritos en las Sociedades Anónimas de Gestión de trabajadores Portuarios (Sagep)- para que las empresas puedan contratar de forma libre y hasta a trabajadores de la Unión Europea. En el caso de que España incumpla la directriz europea se enfrenta a una sanción de 134.000 euros por cada día que no cumpla con la advertencia de la UE y ya han transcurrido dos años y un mes desde que el Tribunal dictara su fallo.

Pese a que han transcurrido más de dos años, ha sido en estos últimos días cuando el enfrentamiento ha alcanzado su punto más álgido, pues el Gobierno central ya tiene preparado un Real Decreto ley, mediante el que se liberalizará el sector a lo largo de los tres próximos años, que quiere llevar al Consejo de Ministros para su aprobación este mes. Las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y el colectivo de trabajadores para llevar a cabo dicha reforma legislativa se daban por rotas este martes, por lo que los estibadores anunciaban huelgas para los próximos días 20, 22 y 24 de este mes.

Sin embargo, Fomento anunciaba en la tarde de ayer en un comunicado que está dispuesto a retrasar una semana la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de reforma de la estiba para favorecer el diálogo, si los sindicatos y la patronal se sientan a negociar y se desconvoca la huelga fijada para los días 20, 22 y 24 de este mes.

El Real Decreto Ley no se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros de este viernes, tal y como estaba previsto, y se retrasará una semana, hasta el viernes 24, si los sindicatos y la patronal retoman el diálogo en el marco de la negociación colectiva, aseguró Fomento.

Pocas horas después del anuncio realizado por el Ministerio de Fomento, los sindicatos de estibadores desconvocaban la huelga. "Los sindicatos no ejercerán su derecho de huelga", indicaron en un comunicado Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal sindicato del sector, junto con CCOO, UGT y CGT que, no obstante, no desconvocaron oficialmente los paros.

Sobre el conflicto entre trabajadoras y empresas estibadoras, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife pidió, desde los micrófonos de Radio Club Tenerife, a ambas partes "diálogo y respeto". "Habría que regularizar mejor el acceso a los registros de contratación, democratizarlo, abrirlo más, aunque no creo que ese sea el problema de fondo", apuntó Melchior, quien hizo referencia a que existe un enfrentamiento entre instalaciones portuarias, las del Norte han visto mermada su actividad en favor de las del Sur de Europa.