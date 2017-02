Una caja de picnic para celebrar San Valentín

La caja de The Concept Boutique.

La caja de The Concept Boutique. La Opinión

No hay celebración que se precie que no se realice en torno a una mesa. Pero en este caso, The Concept Boutique (C/Numancia1, Santa Cruz) ha querido poner en marcha una campaña especial: llevar sus cajitas gourmet a cualquier rincón.

Con el slogan #hoytengoganasdenosotros, ha creado una caja picnic con una selección de productos gourmet lista para abrir y comer. Su propuesta está llena de productos de la mejor calidad. Para ello, seleccionan con mucho detalle a sus proveedores, eligiendo productos locales, artesanales y muchos de ellos comprados directamente a los productores: panes artesanales de masa madre, croissant y macarons variados de 100% Pan Pastelería, empresa con la que colaboran hace más de 4 años.

Mermeladas La Natural, una pequeña producción de Tegueste que elabora mermeladas con frutas locales y que ofrece unas combinaciones tan sugerentes como manzana con pistacho, guayaba con tomate o fresas con chocolate. Jamón ibérico de bellota Montesano y una variedad de fruta fresca, tomates baby de colores y una tabla de quesos locales adquiridos directamente en mercadillos del agricultor.

Además, para complementar esta propuesta amorosa no podía faltar el chocolate y champán Taittinger rosé. Todo este festín culinario para disfrutar con la pareja de una forma informal y romántica en casa, en el parque, en la playa o en cualquier lugar elegido para la ocasión. The Concept te dice cómo y el cliente elige dónde y con quién. Para reservas theconceptboutiquecafe@gmail.com o 922.299.162.