La oposición exige una auditoría sobre los once 'parking' públicos

La oposición exige una auditoría sobre los once 'parking' públicos

Izquierda Unida y Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exigen al Gobierno local, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, que realice una auditoría sobre los parking públicos de la capital gestionados por empresas privadas. Estos grupos políticos de la oposición denuncian un "pelotazo" en relación a los 11 aparcamientos de la ciudad, porque "se están realizando concesiones a segundas entidades sin el consentimiento del Consistorio" y porque "se están incrementando las tarifas que se cobran a los ciudadanos sin autorización de la Corporación local".

Según los portavoces de Izquierda Unida y de Sí se puede en el Ayuntamiento de la capital, Ramón Trujillo y Pedro Arcila, respectivamente, las arcas públicas están dejando de ingresar entre 600.000 y un millón de euros al año "por no revisarse el canon que las empresas privadas que gestionan los parking públicos deben pagar al Ayuntamiento". "No existe control político alguno sobre estos aparcamientos. Hemos solicitado en varias ocasiones un informe sobre la situación de los parking y aún no se ha hecho nada", comentan Trujillo y Arcila.

Sí se puede e Izquierda Unida presentarán una moción conjunta en el próximo pleno para que la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz audite la gestión realizada por los 11 aparcamientos, con el fin de averiguar si se están cumpliendo las condiciones de la concesión otorgada en su momento.

Trujillo y Arcila denuncian que algunos parking, "como el de Tres de Mayo, el del Estadio Heliodoro Rodríguez López y el de Tomé Cano, están realizando concesiones a grandes superficies comerciales o supermercados, algo que está prohibido". Asimismo, aseguran que en la mayoría de los 11 aparcamientos públicos de la ciudad se han incrementado las tarifas sin que se haya revisado el canon que se tiene que abonar al Consistorio, "por lo que los chicharreros están dejando de recibir un dinero que les corresponde por la explotación de los mismos".

Izquierda Unida y Sí se puede ponen como ejemplo el aparcamiento de la avenida de Anaga, con el que se paga un canon de 14 euros por plaza al año, "mientras que en el recién inaugurado estacionamiento palmero de Los Llanos de Aridane se abona al Ayuntamiento 120 euros".

"Si la cifra fuese igual en el de la avenida de Anaga, el Consistorio chicharrero percibiría por la concesión 66.900 euros al año y no los 7.800 que está recibiendo en la actualidad. Pero es que además serían 195.000 euros si el coste por plaza anual fuera de 350 euros, como cobra la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por los aparcamientos de la plaza de España", apuntan los portavoces.