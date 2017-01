Exigen una auditoría por el "pelotazo" en los aparcamientos Santa Cruz

Izquierda Unida y Sí se Puede han reclamado este martes 24 de enero una auditoría sobre los aparcamientos públicos gestionados por entidades privadas en Santa Cruz de Tenerife, pues a su juicio encubren un "pelotazo" por el que las arcas públicas dejan de ingresar entre 600.000 y un millón de euros al año.

La petición se formulará además en una moción conjunta que defenderán ambas formaciones en el pleno del consistorio con el objetivo de que la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife audite la gestión realizada en los once aparcamientos del municipio y si se están cumpliendo las condiciones de la concesión.

El concejal de IU, Ramón Trujillo, afirmó en rueda de prensa que la gestión en este ámbito es un ejemplo de cómo el interés político se ha puesto al servicio del interés privado de unos empresarios que, añadió, abonan un canon "liliputiense, irrisorio" por la concesión de los aparcamientos, con lo que además se fomenta la competencia desleal.

Como ejemplo citó Ramón Trujillo que por el aparcamiento de la avenida de Anaga se paga un canon de 14 euros por plaza al año, cifra que contrapuso a los 120 euros que se abonan en el estacionamiento recién inaugurado del municipio palmero de Los Llanos de Aridane.

Si la cifra fuese igual en el de la avenida de Anaga, el Ayuntamiento percibiría por la concesión 66.900 euros al año y no 7.800, como en la actualidad, explicó el edil, quien además señaló que serían 195.000 si el coste por plaza anual fuera de 350 euros, como cobra la Autoridad Portuaria por los aparcamientos de la plaza de España.

"Estamos hablando del petróleo chicharrero, del que se benefician determinados empresarios y en particular uno que se pasó los últimos tres meses sentado en el banquillo del caso de Las Teresitas", apostilló el concejal de IU.

Citó Trujillo casos similares en los aparcamientos de la plaza de Weyler, Tomé Cano y Tres de Mayo, comentó que se trata de estacionamientos con una alta rotación y aludió a un informe de Facua en el que situaba a los estacionamientos de la capital tinerfeña entre los más caros de España.

"Son negocios que monta el Ayuntamiento de Santa Cruz altamente rentables para unas empresas y ruinosos para las arcas municipales", comentó el edil, quien dijo que la corporación de esta manera "elude lo obvio", que es la explotación directa del servicio.

El portavoz de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila, advirtió de que no hay un control político sobre la explotación de los aparcamientos, de forma que se fomenta un negocio no inspeccionado, hay empresarios que no pagan los tributos municipales y se podría revertir el canon o incluso rescatar la concesión.

Al respecto, detalló que la magnitud de los incumplimientos en la gestión de alguno de los aparcamientos, como el situado en la Avenida Tres de Mayo, haría viable rescatar su concesión, pues hay informes de los técnicos municipales que advierten irregularidades, como que se aumentan anualmente las tarifas del servicio sin que se comunique al Ayuntamiento y por lo tanto, sin que éste conceda su autorización.