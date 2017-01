El espíritu de Acidalio Lorenzo emerge tras 53 años

Santa Cruz de Tenerife ya cuenta con una auténtica piscina de campeonato. La instalación municipal Acidalio Lorenzo reabrió ayer sus puertas después de permanecer cerrada durante casi ocho meses debido a las obras de mejora ejecutadas por más de un millón de euros. Dos centenares de nadadores fueron los encargados de estrenarla en un campeonato que estuvo animado durante la mañana por los rayos del sol a pesar de estar en pleno invierno. Desde las 10:00 horas, cada uno de ellos se fue colocando en su puesto para participar en esta competición tan especial, ya que supone el inicio de una nueva etapa para este deporte en la capital.

Son muchos los chicharreros que han aprendido a nadar en esta piscina, que este año cumple ni más ni menos que 53 años, y durante todo este tiempo no es de extrañar que de ella hayan salido multitud de profesionales en esta rama. Ya de por sí su propio nombre corresponde al primer entrenador que hubo de la Sección del Real Club Náutico de Tenerife, conocido como El Jefe, pero además en este lugar ha crecido, por ejemplo, Alberto Cabrera. El padre del preparador del club Teneteide y Mistral era futbolista, pero también nadador, y aunque a él lo tuvieron que llevar "obligado" a esta piscina para que aprendiera a nadar, nunca más lo ha dejado. Le enseñó Jesús Domínguez, olímpico y estrella de la natación a nivel regional y nacional.

Desde ese momento, en 1972, Alberto Cabrebra no se ha distanciado mucho de la Acidalio Lorenzo, pues en la actualidad acude a ella porque tiene a su cargo a casi una treintena de jóvenes que también sienten ese mismo amor por este deporte minoritario.

Después de casi ocho meses de exilio, yendo de un lado a otro para poder entrenar a su grupo, ayer volvió a ese sitio que forma parte de su vida desde su niñez, el cual ofrece ya hoy unas condiciones "óptimas" para practicar esta actividad. Mientras esperaba a que comenzara la primera jornada de la Liga de Invierno de Tenerife en las categorías Infantil, Junior y Absoluta, valoró de forma positiva la reforma llevada a cabo por el Ayuntamiento.

Con la ampliación de sus dimensiones al disponer de un vaso de 50 metros y 25 metros de ancho y de una pileta convertida en una piscina de 25 metros de ancho con 20 calles, Alberto Cabrera destacó que esas actuaciones ofrecer una imagen a la instalación perfecta.

"La apariencia es magnífica; es una piscina de verdad y ya por fin tenemos el rebosadero de playa, que es algo que debería haberse atacado desde antes". La distribución del espacio de pileta en calles de dos metros y medio "es la distancia óptima para poder entrenar y hacer una competición de nivel, que es muy importante también". "Me gustan los banquillos, que son modernos y con un dispositivo que entendemos que es para encastrar la estructura para hacer salidas de tipo americana". Estas fueron algunas de las valoraciones que realizó el preparador antes de que empezara el campeonato, pero a ellas también sumó una crítica, y es que le gustaría "que la temperatura del agua fuera la adecuada para una competición". "A día de hoy no tenemos la temperatura adecuada para una competición. Está climatizada hasta donde puede la maquinaria, hasta donde da, y realmente hacen falta unos grados más", apuntó.

Apreciaciones de nadadores

Estas mismas apreciaciones realizaron algunos nadadores, como Paula Trujillo y Judith Rolo. "Es una reforma muy buena", afirmó la primera junto a un compañero del club Mistral cuando ya habían probado la piscina. Ambos tienen 20 años pero forman parte de este mundo desde que eran pequeños y ya con esta edad son conscientes de que "de esto no vas a vivir". "De ningún deporte se vive, sino un par de ellos en fútbol", reconoció él, mientras que ella agregó que "realmente no nos lo ponen fácil a la hora de conseguir marcas para ir fuera".

"Los clubes no tienen patrocinadores que nos subvencionen en parte. Los entrenadores pueden hacer cosas increíbles pero, si los clubes no tienen apoyo de la federación o del gobierno, vemos que realmente no llegamos muy lejos", lamentó Paula.

Pese a los escollos en el camino, ahora al menos "podemos decir que tenemos una piscina muy buena". "Es una gran reforma que ya se necesitaba desde hace años" y tras estos trabajos de mejora ya se puede "competir decentemente", señaló la joven chicharrera. Tras exponer todas estas consideraciones, mencionó estar "contenta" con el resultado a pesar de que la culminación de las obras "han tardado más de lo que dijeron", pero no obstante, al ver el resultado, "esa espera ha merecido la pena".

Pero todo eso no quita que critiquen la temperatura del agua, porque "no es la adecuada". "Imagina entrar en el agua fría de la ducha, a 17 o 18 grados. Estamos en esas condiciones y estamos unas dos horas en la piscina. Con el nivel que tengo, me he tenido que poner neopreno de 1,5 milímetros y entrenar con eso no sirve de nada", lamentó su compañero.

Aparte de esta crítica, también consideran necesario cambiar las corcheras y, como espaldista que es ella, ve además que las paredes son muy lisas hasta el punto de resbalar cuando se apoya. Pese a estas apreciaciones, ambos destacan que "son buenas instalaciones". "Las llevábamos esperando durante mucho tiempo", añadieron.

Judith Rolo también se sumó a la crítica de la temperatura del agua y, de hecho, según especificó, en el caso de ayer "estaba a 20 grados y lo ideal son los 26". Aunque "la caldera debería ofrecer esa temperatura", de forma generalizada subrayó que la piscina ha quedado "bastante bien". A sus 26 años, esta deportista del club Ademi tuvo la oportunidad de ir a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, "y de conocer al Rey y a la Reina", apuntó entre risas una amiga que estaba a su lado". "Fue una experiencia maravillosa", resaltó ella mientras disfrutaba de la primera jornada de la Liga de Invierno de Tenerife. Pese a este salto, reconoció que en España "no se puede vivir de la natación" y que para conseguirlo "hay que salir fuera", lo que significa dar un paso "difícil".

Si bien los profesionales fueron los que detectaron esos "fallitos" como dijo Paula Trujillo aún por resolver en la piscina, el público estaba encantado con la remodelación. Candelaria Delgado y Toribio Dorta, que acudieron desde el Sur a la capital chicharrera para ver a sus hijos competir, destacaron que la instalación había quedado "bastante bien, porque estaba abandonada", especificó ella. Esa fue la misma opinión de Juan Cruz y de Pablo Altobén, que también mostraron su agrado con el resultado de las obras.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, fue el encargado de declarar oficialmente inaugurada la piscina Acidalio Lorenzo. Según manifestó dejando a su espalda las dos tartas preparadas para la celebración, esta instalación es un "símbolo" no solo de la "natación tinerfeña", sino también a nivel "nacional", que ya necesitaba "una remodelación en profundidad". Con las actuaciones llevadas a cabo, indicó que el Ayuntamiento ahorrará 100.000 euros al año en energía y que además tanto los usuarios como los clubes podrán disfrutar de ella durante más horas.

Después de estos trabajos, Bermúdez señaló que ahora toca empezar a proyectar la segunda fase de la construcción con el Cabildo de Tenerife para mejorar y modernizar los vestuarios y techar la grada longitudinal con la idea de que en el futuro se pueda volver a celebrar "aquí un campeonato de España, que no se hace desde el 77". "Espero que lo podamos conseguir", declaró.

Con la reapertura al conjunto de usuarios que tendrá lugar mañana, el espíritu de Acidalio Lorenzo, aquel entrenador que ayudó a conseguir que la natación viviera una época dorada, emerge con fuerza después de los 53 años de historia de esta instalación.