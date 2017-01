Los clientes de Cepsa acumularán Avios con las tarjetas Iberia Plus

Cepsa se incorpora a la red de partners del programa de fidelización Iberia Plus. Con ello, los actuales miembros de Iberia Plus podrán obtener Avios al repostar en las estaciones de servicio de Cepsa y, además, tener ventajas adicionales al hacerlo, ya que al presentar su tarjeta Iberia Plus por primera vez en una estación de servicio Cepsa pasarán a ser miembros también del programa de fidelización de Cepsa, Porque TÚ Vuelves.

El acuerdo alcanzado posibilitará que los clientes de la tarjeta Iberia Plus acumulen dos Avios por cada litro de combustible repostado en las estaciones de servicio de Cepsa en España, al tiempo que se benefician del resto de las ventajas del programa de fidelización de la petrolera, Porque TÚ Vuelves como son multitud de descuentos, sorteos y premios.