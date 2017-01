Piden una explicación sobre el retraso en la ordenanza de escuelas infantiles en Santa Cruz

El grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido este martes 10 de enero a CC y PP que expliquen el retraso en la modificación de la ordenanza que regula las escuelas infantiles en el municipio, y cuándo tiene previsto el grupo de gobierno aprobarla.

Para ello la concejala de Sí se puede Asunción Frías ha pedido al presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, que comparezca ante la comisión de control que se celebra el 19 de enero, informa el grupo municipal en un comunicado.

Frías recuerda al concejal de Atención Social que el pleno aprobó de forma unánime en febrero de 2016 incorporar cambios a la ordenanza que regula el acceso a las escuelas infantiles municipales para garantizar que el alumnado que se beneficia del servicio sea el que cuente con menos recursos económicos y más dificultades sociales, además de atender con el acceso directo a los menores de 0 a 3 años víctimas de violencia de género.

El Ayuntamiento de Santa Cruz no tiene competencias en educación infantil, por lo que estas escuelas se conciben como un servicio extraordinario dirigido a las familias con menos recursos económicos y mayor vulnerabilidad social, y de ahí que sean gestionadas por el IMAS.

Por tanto, añade la concejal, es incomprensible que no presten el servicio social para el que fueron creadas y el IMAS no ha trasladado al consejo rector una propuesta de cambio en la redacción, por lo que continúan en vigor criterios que no dan la suficiente prioridad de acceso a familias con pocos recursos económicos ni a menores víctimas de violencia de género.

Sí se puede reitera su apuesta por universalizar la educación infantil de 0 a 3 años y cuestiona los recortes del Gobierno estatal, como la supresión del Programa Educa 3, y el que en su opinión el Gobierno de Canarias haya relegado la Educación Infantil canaria "al vagón de cola del Estado".