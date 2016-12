Aarca denuncia que las mascotas de las tiendas provienen de criaderos ilegales

La Asociación Animalista Rompiendo Cadenas (Aarca) insta a los ciudadanos a que no compren animales en tiendas porque "la mayoría provienen de criaderos ilegales y en algunos casos son maltratados". Así lo manifestaron ayer sus representantes durante una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Santa Cruz, convocada por el grupo político municipal de Ciudadanos (C's) con el fin de apoyar la campaña de concienciación sobre regalar animales en Navidad, desarrollada por dicha asociación.

Aarca pide a aquellos que quieran regalar una mascota por estas fechas que acudan a los albergues donde hay numerosos animales que han sido abandonados y que desean ser adoptados. Por ejemplo, el centro comarcal de Valle Colino, que atiende a los municipios de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario y Tegueste, el año pasado acogió a casi 3.000 animales abandonados. Eso sí, esta asociación indica que si no se va a tratar a la mascota como un miembro más de la familia y no se le va a facilitar los cuidados que necesita, entonces "es mejor que al niño en cuestión se le regale un peluche".

"Los animales no son juguetes, que se pueden abandonar cuando uno quiera. Son seres vivos que necesitan de unos cuidados que también requieren de unos costes económicos, por lo que, si estos no se pueden asumir, es mejor que no se tenga una mascota en casa. En el caso de que sí se vaya a tratar al animal como a uno más de la familia, entonces pedimos que este sea adoptado y no comprado en una tienda", indica Teresa Sarmiento, portavoz de Aarca.

La asociación plantea incluso la posibilidad de establecer moratorias en la compra de animales, "para así prohibir su venta durante un determinado tiempo". También exige que se cambie la normativa a nivel nacional para que "los animales dejen de ser considerados cosas y pasen a ser considerados seres sensibles, con el fin de que se puedan endurecer las penas en casos de malos tratos".

La portavoz de esta entidad también aprovechó la rueda de prensa de ayer para solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz que elimine los camellos de la Cabalgata de Reyes, acto que tiene lugar cada cinco de enero por las calles de la ciudad. "En un principio no se iba a contar con estos animales, pero después el Consistorio decidió que sí saldrían porque los camelleros habían adquirido un vehículo adecuado para el transporte. Todo esto nos parece muy bien, pero es que no solo se trata del transporte, pues los camellos sufren mucho durante la Cabalgata, por el estrés del ruido. Por eso, pedimos que el desfile se haga sin estos animales, que a los niños no les va a pasar nada por el hecho de que la Cabalgata no tenga camellos", añadió.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció ayer que presentará una moción en el próximo pleno para que el equipo de Gobierno (Coalición Canaria-Partido Popular) inste a la Comunidad Autónoma a "aumentar la seguridad, el control y las campañas a favor del respeto hacia los animales".

Asimismo, y según explicaron los concejales Evelyn Alonso y Enrique Rosales, Ciudadanos pedirá al Consistorio chicharrero que "aumente los controles para vigilar posibles casos de maltrato animal en el municipio". Rosales también animó al Ayuntamiento de la capital a "invertir más fondos para llevar a cabo campañas de concienciación relacionadas con el mundo animal y a gastar menos en propaganda y publicidad". El edil de Ciudadanos comentó que el Consistorio debe garantizar "la protección y el bienestar de los animales en Santa Cruz".