Arteta embellece la Navidad con su talento

Ainhoa Arteta volvió ayer a hacer las delicias de Tenerife, diez años después de que participara por primera vez en el Concierto de Navidad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Miles de personas disfrutaron, así, con la soprano vasca de un final único para el Día de Navidad, en el que la Orquesta Sinfónica de Tenerife volvió a llenar la explanada de la Dársena de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, con la mejor de las músicas.

Por segundo año consecutivo, los asistentes pudieron acceder a la Dársena de los Llanos a través de la pasarela que se encuentra frente al edificio del Cabildo de Tenerife. La gran afluencia de público provocó que ya a las ocho de la tarde -el concierto dio inicio a las 21:00 horas- las colas tomaran parte de la plaza de España y llegaran hasta el edificio de Hacienda. Pero no solo fueron los miles de tinerfeños que ayer se dieron cita en el Puerto chicharrero los que disfrutaron de esta cita, puesto que Radio Televisión Española se encargó de retransmitir el concierto, como ya viene siendo habitual. Así, la repercusión internacional fue total gracias a que el concierto se pudo ver en los canales internacionales de RTVE y por Radio Nacional de España, así como a través de la página web de evento.

Ana Molowny fue la encargada de introducir el concierto, cuando ya los asientos estaban prácticamente al completo. Esta tarea la realizó en diferentes idiomas, en una muestra del alto seguimiento que tiene esta cita a lo largo de todo el mundo y que llega, así a todos los canarios, tanto a los que se encuentran en casa por Navidad, como aquellos que viven en diferentes lugares del planeta. Molowny recordó, además, que Ainhoa Arteta, quien recientemente ha obtenido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, es la primera solista que repite en este Concierto de Navidad del Puerto.

El Preludio Sinfónico y dos piezas de la ópera La Boheme fueron las encargadas de iniciar el acto, que comenzó, como ya viene siendo habitual, de manera puntual. Tan solo unos segundos después de que el cercano reloj del Cabildo de Tenerife marcara las nueve de la noche, la Orquesta Sinfónica dio inicio al espectáculo. Y, así, la soprano Ainhoa Arteta no tardó en salir al escenario para interpretar Si! mi chiamano Mimi y Donde lieta usci, despertando un sonoro aplauso, antes incluso de que hubiera interpretado ninguna de sus piezas.

"¡Brava!", se oyó en cada una de las ocasiones en las que Arteta dio por terminada la interpretación de alguno de sus temas, y en las diferentes ocasiones en las que salió al escenario a lo largo de las casi dos horas de concierto. La artista dedicó, además, unos minutos a los integrantes del Coro Rojo del Ejército ruso que fallecieron ayer en un accidente de avión en el Mar Negro y que actuaron hace años en Tenerife.

El escenario instalado en la Dársena de los Llanos también se llenó con el talento de la joven Sislena Caparrosa, quien interpretó O mio babbino caro, de la ópera Gianni Schicchi, y los canarios Candelaria González y Besay Pérez, quienes intervinieron durante la selección de villancicos canarios. Como cada año, el pasodoble Islas Canarias, de Josep María Tarridas, fue una de las piezas más esperadas y aplaudidas por el público que se dio cita en la Dársena de Los Llanos. Asimismo, el villancico Siete sobre el mismo mar, que se ha convertido en un auténtico himno navideño en el Archipiélago, también genero una importante ovación durante la segunda parte.

Después de que la Orquesta Sinfónica de Tenerife la hiciera un hueco en el escenario del Puerto de Santa Cruz al folclore de Los Sabandeños, y dedicara la cita del pasado año a Carmina Burana, la voz de la soprano Ainhoa Arteta se convirtió en la auténtica protagonista de este 25 de diciembre. ´

Traspasando fronteras

El director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo Pérez, destacó, minutos antes de que comenzara el concierto, "la solista de excepción con la que contamos en esta ocasión, Ainhoa Arteta". El músico adelantó que se trataría de "un concierto especialmente expresivo", y la promesa no defraudó, puesto que el público acompañó a los artistas en "un concierto único que no se da en ninguna otra parte del planeta, con una maravillosa orquesta", destacó Pérez, quien aseguró que "la Orquesta Sinfónica de Tenerife está muy en forma, como no podía ser de otra forma".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, destacó la importancia de este concierto, que es único al poder disfrutarse en pleno invierno en un espacio al aire libre y que, además, congrega a tanta gente, tanto en las sillas dispuestas en el Puerto, como a través de la radio y la televisión. Por su parte, el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, aseguró que esta es una perfecta "postal navideña que se realiza a través de la música". " Es perfecto poder unir los continentes de Europa, América y África, tanto través de la música como a través de instituciones como la ULL", finalizó.

El Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife hace posible, cada año, que la magia de estas fiestas llegue a un gran número de personas y, además, cuenta siempre con un cariz solidario que anima a los tinerfeños a no dejar a de acudir cada año que pasa. En esta ocasión, la Fundación Disa donará un euro por cada uno de los 20.000 asistentes al concierto. Esta partida irá destinada, este año, la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de la Isla de Tenerife (Aspronte), que dedicará este dinero para crear un Club de Ocio, una demanda histórica de los niños de esta organización tinerfeña.